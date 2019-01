Toma de bodegas en La Joya podría extenderse: ALD

La toma de bodegas de azúcar de los 52 Ingenios del país podría durar días si es que los industriales no toman las medidas pertinentes y siguen incumpliendo el acuerdo nacional firmado en el Fideicomiso Maestro para la Exportación de los Excedentes de Azúcar (Fimae). Hasta el momento, a nivel nacional no hay indicios de negociación y en el caso de Campeche se percibe un ambiente de respeto entre la gerencia del ingenio “La Joya”, a cargo de David Bello Baltazar y los cañeros.

Aún incierto en tiempo, López Delgado dijo que se espera se agilicen las negociaciones, pues no quieren realizar acciones de presión más agresivas, porque podría salir contraproducente que se tomen las instalaciones del ingenio, ya que hay clientes a los cuales se les tiene que cumplir.

-Recalcó, es toma de bodegas, no de las instalaciones, pero no queremos llegar a tanto; confiamos en nuestro líder nacional que esto se solucionará por las buenas y pronto –afirmó, mientras daba seguimiento a las acciones que se implementarían por parte de otras agrupaciones en las demás entidades, así como por parte del líder nacional, quien ha estado buscando presionar al empresariado azucarero para olvidar este problema.

Por otro lado, en completa calma y con tranquilidad transcurrió la molienda de la zafra 2018-2019, mientras los grupos cañeros comenzaron a llegar a las instalaciones del ingenio “La Joya”, debido a la circular nacional para tomar las bodegas de azúcar de los 52 ingenios en el país, que aunque no fue un grupo nutrido, si había al menos 30 cañeros, los cuales recibían apoyo por parte de los trabajadores del complejo azucarero, pues muchos de estos se conocen.

En el caso de Campeche, no sólo les afecta la situación con el Fideicomiso Maestro para la Exportación de los Excedentes de Azúcar (Fimae), sino que hay que recordar que el pago de remanente estuvo por debajo de lo usual, siendo el pago 6.78 por tonelada de caña, cuando cada productor ha estado entregando entre 150 y 300 toneladas, dependiendo del espacio de cultivo con el que se cuente.

Sin embargo, el problema con el Fimae no solo va hacia el pago del convenio en los Excedentes de Azúcar, sino, también, en la transportación del producto final de la molienda, pues mientras se mantenga la toma de las bodegas de azúcar y no se permita la carga para el transporte, se pierden miles y hasta millones de pesos en las empresas que dependen del producto de los 52 ingenios del país.

En palabras de algunos de los transportistas que se tomaron de la mejor manera la situación, señalan que a ellos de todos modos les pagan su día, pero hay trabajadores que no, pues todo depende de la carga que se lleve y en este caso, tan solo en Campeche habían 18 camiones de carga varados, esperando a que se permita la carga y con la probabilidad de que en el transcurso del día llegaran aún más, pero que tendrían el mismo destino, esperar.

Hasta el cierre de edición no había noticias de las pláticas y negociaciones que se hacían a nivel nacional y claro, mucho menos de las posibilidades de cuándo sería la fecha del pago de este concepto el cual ayudaría a los cañeros, pues el remanente básicamente ya lo gastaron y aún no termina la temporada; el que prefirió no dar la cara fue el gerente del ingenio la Joya, David Bello Baltazar, que llegó aproximadamente a las 8:30 de la mañana, se solicitó al guardia de la puerta a las oficinas entablar diálogo con él, pero no hubo respuesta.

Esto aunque el líder cañero Ambrosio López haya señalado que el gerente del complejo había estado comportándose de manera respetuosa con los cañeros y con quienes trabajan ahí, con los medios de comunicación nada.

La Metodología de cálculo del precio de referencia del azúcar base estándar para el pago de la caña de azúcar, en cumplimiento a lo señalado por los Artículos 57 y 58 de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, establece la manera de calcular los precios del azúcar que se exporta a los distintos mercados y la ponderación de los mismos con el precio nacional, para determinar dicho precio de referencia.

Por otro lado, la Junta Directiva del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, en su Décimo Cuarta Sesión Extraordinaria celebrada el 24 noviembre de 2014, aprobó el Acuerdo No. 3-14EX-24/11/14 en el que modifica la Metodología antes señalada e instruye al Grupo de Aumento en la Inversión y el Empleo a revisar en su totalidad dicha metodología y a proponer los lineamientos y disposiciones que se requieran para su adecuada implementación, los que en su caso serán aprobados por dicha Junta Directiva.

Dentro de un compendio de acuerdos mediante la Conasuca, se firmó un acuerdo que emitió la Secretaría de Economía por el que se establece el mecanismo de exportación de azúcar para dar cumplimiento al acuerdo que suspenda la investigación de impuestos compensatorios sobre azúcar de México, que en su oportunidad se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación, mediante el cual se establezca el cupo de exportación a los EUA y que toda la exportación de azúcar quede sujeta a permiso de exportación.

Con ello, también se agregó que las Cedes o Certificados de Depósito de azúcar emitidos por Almacén General de Depósito autorizado, puedan amparar azúcar de la misma zafra, endosados en propiedad al Fimae para garantizar el cumplimiento de compromisos de exportación, luego entonces la diferencia entre la oferta total menos el consumo nacional aparente, menos el Inventario final óptimo definido en los lineamientos del GTPC; estas exportaciones se dividirán por destino: TLCAN (cupo en caso de que hubiera) y otros países.