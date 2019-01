Tomarán cañeros bodegas de La Joya

Protestan por el incumplimiento del convenio firmado con el Fideicomiso Maestro para la Exportación de los Excedentes de Azúcar

Productores de caña de azúcar tomarán este sábado a partir de las 8 de la mañana, las bodegas de azúcar del ingenio “La Joya”, por el incumplimiento del convenio firmado con el Fideicomiso Maestro para la Exportación de los Excedentes de Azúcar.

El líder de la agrupación más grande del municipio de Champotón, Ambrocio López Delgado, afirmó que recibieron un llamado de su líder nacional, Daniel Pérez Valdez, quien les comunica las acciones a tomar en cada una de las entidades donde se trabajó con un ingenio y se tiene firmado dicho convenio.

Dentro de los argumentos, destacan que el precio de la azúcar ha estado bajando y ha afectado considerablemente la economía de los cañeros de todo el país y como consecuencia los problemas financieros también los padecen las familias de estos, tan solo en Campeche hay más de 5 mil productores de caña de azúcar en la zona de Champotón, por lo que se refieren a más de 15 mil afectados por esta irresponsabilidad de la FIMAE, quien no ha cumplido a cabalidad los acuerdos.

De la misma manera, explicó que no se parará la zafra, la molienda continuará de manera normal para que los cañeros no pierdan noción de la producción y se trate de mejorar el carbe, lo único que se tomará son las instalaciones donde están las bodegas de azúcar y se asegurará la misma, es decir, “la sacaremos de las bodegas a modo de presión y lo mismos sucederá en todas las entidades del país, por lo que el mensaje va con dedicatoria y titulo de “Queremos que nos cumplan como nosotros les cumplimos con las toneladas de producción de las varas” -dijo.

La firma de dicho convenio viene en consecuencia del acuerdo para que el Fideicomiso Maestro exporte fuera de México el 20 % de la azúcar producida durante el ciclo de molienda, pero hasta la fecha no se ha cumplido con este convenio y esto ocasionaría aún más la baja del precio del azúcar por lo que las consecuencias serían desastrosas para los más de cinco mil productores de caña de azúcar de la Bahía de la Mala Pelea, así como para sus familias.

Cabe destacar que el remanente otorgado para los cañeros en Campeche fue 6.78 pesos, situación que causó descontento en las tres agrupaciones conformados en el municipio dedicado a esta actividad –Unión Local de Productores de Caña de Azúcar, Unión de Productores de Caña y los de la CNPR- mismos que reclamaron a los líderes lo que pasó y luego se reveló que fue a través de otros factores que este costo bajó más del 90% respecto a lo que se pagó en el 2017 y años anteriores.

Asimismo, cabe destacar que hay antecedentes similares respecto a este convenio y que no se haya cumplido a cabalidad con los mismos, esto fue hace cinco años, cuando de la misma manera el precio del azúcar a los productores bajó y encima, la FIMAE no cumplió con lo acordado, “En ese entonces más de mil cañeros compañeros de todos, quebraron y no pudieron recuperarse de lo sucedido, no queremos que esto vuelva a suceder, pues quién sabe cuántos pudieran verse afectados, mil solo en Campeche, hay datos que fueron más de 10 mil en todo el país”, precisó López Delgado.

-Toda agrupación adherida a la Confederación Nacional Campesina respaldará esta situación, somos gente de trabajo y de participación para mejorar, pero no dejaremos que las arbitrariedades afecten a nuestro patrimonio pues hay compañeros que solo a eso se dedican y sería lamentable ver a otros amigos en Banca rota -finalizó.