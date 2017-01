Trabajadores de la construcción serán capacitados: Víctor del Río

now playing

En la administración del Gobernador Alejandro Moreno Cárdenas como nunca antes se le ha dado seriedad al control de calidad de las obras y nosotros no somos ajenos a esa situación, manifestó el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Víctor del Río R. de la Gala.

Lo anterior, al dar a conocer que trabajadores y empresas de la construcción recibirán un curso con instructores certificados y avalados por la CMIC, entre los que se impartirán temas relacionados con el control de calidad, terracería y asfaltos, asfaltos y cementos hidráulicos, aceros y neopreno.

“Es para que se ajusten a los lineamientos de calidad en sus obras que exige el Gobierno del Estado y la sociedad, y que nosotros como CMIC exigimos”, acotó.

Agregó que es un curso coordinado también con la Secretaría de Obras Públicas y con la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), “tienen mucho interés en que las obras se hagan con mucha calidad”.

Indicó que a este curso que se llevará a cabo el viernes 17 del mes en curso, estarán presentes los alcaldes de los once municipios, representantes de los tres órdenes de gobierno y de la Universidad Autónoma de Campeche (UAC).

Asimismo, comentó que en el mes de julio, la CMIC prepara la Maestría en el Control de la Construcción que sería la séptima generación, con valor curricular, impartida por importantes expositores.

Por otra parte, Del Río R. de la Gala ante la situación económica que atraviesa el país con el alza en el precio de la gasolina y otros insumos, señaló que es necesario sumar filas y ser más eficientes.

“Tratar de capacitarnos más para desempeñar mejor nuestro trabajo. Esa es la manera de salir adelante, con trabajo y unión en tiempos difíciles”, subrayó.

En cuanto a las obras monumentales anunciadas por el Gobernador y las afectaciones que puedan darse derivadas de esos factores, puntualizó que en breve arrancará la construcción del nuevo Puente de la Unidad.

“Ya está el estudio acerca del Puente y las empresas campechanas por supuesto que vamos a participar, el Gobernador ha abonado para que así sea”, acotó.

El presidente de la CMIC reiteró que en caso de no contar con la capacidad para ese tipo de obras, no tienen objeción que una empresa foránea y seria se adjudique la construcción, aunque no descartó que tengan otro tipo de participación como empresas locales.

Por último, rechazó que empresas afiliadas a la CMIC estén siendo discriminadas en su participación en las obras que han echado andar los Ayuntamientos, porque se ha tratado que sea pareja la adjudicación de obras.