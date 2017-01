Trabajar juntos por la tranquilidad y la paz en Campeche, pide Méndez Lanz

now playing

A trabajar juntos para conservar la tranquilidad y paz que prevalece en Campeche, convocó el presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado, Ramón Méndez Lanz, luego que se dieran actos vandálicos y de saqueo en comercios y tiendas departamentales del municipio de Carmen.

En entrevista, y tras la protesta por el incremento a la gasolina, un grupo de manifestantes anunció vía redes sociales que irrumpiría en comercios locales, que en el caso de la ciudad capital quedó en simple intento de saqueo, el legislador priista subrayó que ha estado en contacto con las autoridades correspondientes, que están en alerta para evitar que se vuelva a perturbar la paz de los campechanos.

Destacó que es de suma importancia conservar ese clima de tranquilidad y seguridad, a fin de que más empresas sigan invirtiendo en nuestro Estado

“Volvemos a lo mismo, este es un Estado seguro, es un Estado que trabaja mucho por la tranquilidad y la paz, y al final de cuentas lo que va a propiciar es que llegue gente a visitarnos al Estado, a invertir en el Estado, a pasear en el Estado y todos debemos con buenas notas con buenos comentarios a cuidar nuestro Estado para que siga siendo el Estado que queremos, un Estado tranquilo, seguro”, reiteró.

Por lo anterior, coincidió con el llamado del Secretario de Gobierno, Carlos Miguel Aysa González, a la ciudadanía, a no caer en el pánico que se provoca desde las redes sociales y que solo pretenden desinformar y causar confusión.

-Es correcto, tenemos que estar haciendo caso de lo que reportan las autoridades, al final de cuentas tienen la información de primera mano, y volvemos a lo mismo, las redes sociales, los medios de comunicación, tenemos que actuar todos con responsabilidad para tener información veraz, para que la gente esté tranquila, la gente tiene que recibir información veraz y oportuna, para que mantenga esa tranquilidad y colabore con todos a la vez, para tener un Estado en tranquilidad -resaltó.

Con relación al alza en el precio de la gasolina y las repercusiones económicas para los mexicanos, manifestó Méndez Lanz que si bien lastiman los bolsillos de las familias, “hay razones que se han presentado que debemos analizarlas y no vamos hacer algún comentario simplemente por hacerlo, sino tenemos que tener fundamento para poder expresarlos correctamente”, acotó.

Replicó lo dicho por el Presidente Enrique Peña Nieto en razón de que se tienen que buscar alternativas para no afectar los renglones más sentidos de la Nación, como es la educación, salud y la seguridad, y que “cuando hay situaciones adversas pues aquí debemos de sacar los mexicanos este carácter de salir adelante, porque pues las opciones para resolverlo son pocas, son limitadas, y la necesidad que tienen los habitantes de este país son altas, entonces hay que buscar ese equilibrio”.