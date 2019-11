Destaca Escárcega con pitcheo en la Estatal; tres blanqueadas

Tiene el mejor pitcheo de la Estatal Campechana, al no permitir carrera en 21 entradas

Las Águilas de Escárcega tienen el mejor pitcheo de la Liga Estatal Campechana de Béisbol después de las tres primeras jornadas, encabezado por el venezolano Paolo Padovani, el oaxaqueño Raúl Castro y el campechano y radicado en Tabasco, Ricardo Arias, quienes han bajado la cortina y no han permitido anotación en 21 episodios.

El venezolano Padovani, es el mejor pitcher de la temporada 2019-2020, en 14 innings lleva un inmaculado promedio de 0.00 en las carreras limpias. Tiene dos blanqueadas consecutivas, ante Dorados del Carmen en Escárcega y ante los tricampeones Piratas de Villamadero, a quienes maniató en cinco hits el domingo pasado en Villamadero, además que silenció los arcabuces de los filibusteros que llegaron el domingo anterior como los mejores de la liga.

Águilas de Escárcega “hizo la chica” el domingo pasado y con un equipo modesto en su nómina, se enfrentaron al trabuco de Villamadero, que tiene la nómina más alta de la liga, y les quitaron lo invicto al derrotarlos 3 x 0 en el único juego que se pudo celebrar en el estadio “Jorge Carlos Hurtado Valdez”, casa de los tricampeones de la liga.

Los Águilas de Escárcega tienen marca de 3-1 con un juego perdido por fórfit el domingo pasado al llegar tarde a la cita en Villamadero y solo pudieron jugar el segundo cotejo. En la primera semana no jugaron en Candelaria por las malas condiciones del campo debido a las lluvias.

Los alados de Escárcega para la temporada 2019-2020 contrataron los servicios del cubano José Luis Lugo, quien las dos últimas campañas dirigió a los Guerreros de Champotón y se ha convertido en uno de los mejores estrategas del circuito.

Sus últimas cuatro temporadas que ha dirigido Lugo, como se le conoce al antillano son: Temporada 2015-2016 con Guayacaneros de Pich (equipo conformado por prospectos de los Piratas de Campeche); Temporada 2017-2018, Guerreros de Champotón; 2018-2019, Guerreros de Champotón; 2019-2020, Águilas de Escárcega.

La ofensiva alada no ha lucido, han estado apagados sus cañones a excepción de Paolo Sánchez (quien no aparece entre los mejores de la liga por no tener los turnos oficiales) pero es el bate más encendido de Escárcega. El joven sonorense Josué Cano, quien juega con la categoría de prospecto de Piratas de Campeche, una categoría de la que cada uno de los seis equipos de la liga pueden tener a dos reclutas de los filibusteros; el otro novel pelotero que pertenece a la organización de la LMB es el cátcher Miguel López.

Aparte de Paolo Sánchez, Josué Cano, con una labor discreta se encuentra el cubano Erik Griffin y de ahí párenle de contar. La ofensiva ha estado anémica.

Llevan apenas siete carreras fabricadas, con dos registros en cada uno de sus dos primeros juegos con los Dorados del Carmen y recientemente hicieron tres a los Piratas de Villamadero para sumar las siete.

Han ganado por el bateo oportuno, a la hora cero y porque Paolo Sánchez ha sobresalido con el bate y además ha jugado una primera base de campanilla.

Este domingo 3 de noviembre en su casa el estadio “Francisco Castillo Maldonado”, tienen programado doble encuentro desde las 11 de la mañana ante los Delfines de la Unacar.