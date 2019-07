Destacan equipos campechanos en Nacional de fut-sub 12

Se desarrolló la segunda jornada del Torneo Nacional Sub-12 y los equipos Campeche A y B consiguieron sus triunfos en sus respectivos encuentros

Triunfos para los equipos de Campeche A y Campeche B en la segunda jornada de actividad del Torneo Nacional de Fútbol Sub-12 “Campeche 2019”, al imponerse a Tabasco B con marcador de 2 goles a 0, y por goleada de 4 por 0 al representativo de Hidalgo.

Sonora B y Sinaloa dieron el mejor partido de la jornada con empate a cero y triunfo en penales de los sonorenses, 4 por 3, en duelo por el liderato del Grupo “B”.

En el Estadio Universitario, para cerrar la maratónica jornada, Sonora B se quedó en liderato del grupo con cinco puntos, luego de igualar sin goles en tiempo reglamentario y agenciarse el punto extra en penales 4 por 3, ante Sinaloa, que suma cuatro unidades.

El campeón defensor Baja California dejó vacante la corona al perder su segundo partido frente al Estado de México, así que habrá nuevo campeón en este certamen.

Sin duda el duelo entre sonorenses y sinaloenses fue el mejor de la jornada, con acciones alternadas en los primeros minutos se tuvieron pocas ocasiones de gol, pues ambos buscaban el control del balón, que tuvo en la recta final el cuadro de Sinaloa, generando opciones por las bandas, sobre todo por el izquierdo con el habilidoso y capitán del equipo Ricardo Castro, asi como con Alejandro Valerio y José Flores, pero se fueron al descanso con sin daño.

Si bien Sonora B dominó el segundo tiempo y llegó con peligro, y fueron los que estuvieron a punto de abrir el marcador con un disparo que pego en el travesaño, llegando con Ramiro Páez, Miguel Rico y Aldo de la Cruz, pero sus disparos salieron desviados, concluyendo el tiempo regular con empate a cero, por lo que se definió al ganador desde el manchón penal, donde Santiago Barrios sentenció en favor de los sonorenses el definitivo, 4 por 3.

En esta misma sede, Campeche A – RC Celta Campeche logró su primer triunfo al vencer 2 goles por 0 a Tabasco, con el que sumó sus primeros puntos en el Grupo “A”, donde los dirigidos por Iván España resolvieron el juego con el ingreso de David Dzib en el segundo tiempo, quien anotó los dos goles del triunfo y tendrán que ganar a Tabasco B este jueves para aspirar a la segunda ronda.

Con este resultado los campechanos igualaron a Quintana Roo B con tres unidades, luego de ser goleados por Nayarit 6 por 0, quienes aseguren ya su pase a la segunda ronda con seis puntos y diez goles a favor, dominando el juego ampliamente con goles de Francisco Araujo, Cristian Inda, Javier Rocha, Luis Reynoso y Abel Llamas, y un autogol.

Campeche B, con equipo del Municipio de Carmen, se mantuvo con vida al imponerse 4-0 a Hidalgo, para llegar a tres puntos con cinco tantos y tres en contra, con dos anotaciones de Diddier Cambranis y Brian Pérez, en el Grupo H, que comanda Michoachán que venció, 1 por 0 a Chiapas D.

En tanto que en el Grupo E, Campeche C – Liga Municipal Independiente dijo adiós a la competencia al sumar su segunda derrota 3×0 ante Yucatán A, que sumó sus tres primeros puntos, mientras que Tamaulipas “A” es líder con seis tras vencer, 5 por 1 a Tabasco C, con dos goles de Rodolfo Manrique, uno de Tadeo Ayala, Ángel Sánchez y Guillermo Fernández, en partidos disputado en el Estadio “Francisco Márquez Segovia”.

En el Grupo G, Campeche D ya también quedó fuera al caer, 7 goles por 0 frente al conjunto de Ciudad de México A, con dos goles de Ocelotl González y de Guillermo Cortés, con uno Emiliano Guerrero, Christian Favila y Héber Velásquez, para asegurar su boletó a la segunda ronda con seis unidades y ocho tantos anotados. Y Chiapas C venció a Yucatán B, 1 por 0, ambos con tres puntos, aunque los yucatecos son segundos por mejor diferencia de goles, en juegos disputadas en el Deportivo Campeche Country Club.

En otros resultados, Coahuila sacó tres puntos al vencer, 5 por 0 a Chiapas A, para ser líder del Grupo D, en el que Tamaulipas C es segundo al golear, 9 por 0 a Ciudad de México B; Veracruz se impuso, 2 goles por 0 a Tabasco A, para sumar tres puntos ambos en el Grupo C, que comanda Tamaulipas B con seis unidades al vencer, 4 por 0 a Yucatán C; en el Grupo F, Chiapas A sigue en la primera posición con seis puntos al vencer, 1 por 0 a Chiapas B.