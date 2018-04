Última oportunidad a profesores disidentes

El dirigente estatal del Partido Nueva Alianza y ex dirigente del SNTE, Mario Trinidad Tun Santoyo, consideró urgente e importante la resolución y estrategia de la Secretaría de Educación (Seduc) en el caso de los docentes que fueron separados de sus cargos por no presentar la evaluación de desempeño estipulada en la Reforma Educativa, pues aseguró que si tienen oportunidad para que les apliquen el examen, que lo hagan, sino, el último proceso es el cese de actividades y este no tiene liquidación laboral para los afectados.

Dentro de sus argumentos reflejaron el no estar de acuerdo con que se les den más oportunidades de presentar la evaluación de las ya forjadas en la Reforma Educativa, pues para ello se hacen las leyes, e incluso, hubo docentes que forman parte de la Coordinadora Estatal, los cuales presentaron su evaluación, resultaron idóneos y permanecen al frente de los grupos correspondientes, donde algunos fueron beneficiados con el aumento en sus sueldos, además del aumento anual como parte de las negociaciones del Magisterio.

De esta manera, dijo que resulta un poco inconcebible que además de solo dedicarse a criticar y señalar a los docentes que se doblegaron por presentar dicha evaluación que solo sirve para mediar la preparación del docente y que aunque no lo pase en la primera, no se pierde la oportunidad de tener un aumento salarial, el cual se refleja en la preparación que pudiera tener dicho docente, en todo caso, si pasa la evaluación en la tercera oportunidad lo único que sucede es que nada cambia.

Esto en el tenor que hubo docentes que reconocieron que hay cambios a favor de los docentes y muchos más importante, que viniendo de un representante de la Cetec que recibió un cheque como premio por sus servicios de profesión para con los alumnos por una cantidad nada despreciable, entonces es raro que continúen las manifestaciones en contra de, aunque si es realmente por el hecho de que se reinstalen, la situación es difícil si ya no tienen la oportunidad de presentar la evaluación, según lo especifica la ley.

Reconoció que la Reforma Educativa trajo consigo una serie de ventajas y a la vez puntos en contra, explicó que en el caso de ya pasó la línea a la Secretaría de Educación, en cuestión de los docentes no existe la liquidación sino el cese de actividades, es decir, “cuando un docente es cesado, lo que se hace es solo darle de baja del Sistema Educativo Estatal, ya no puede ejercer al menos alguna escuela pública y por ende, administrativamente, este no recibe ninguna remuneración en caso de ser cesado, por lo que la Seduc debe argumentar que va a pasar con estos docentes”, abundó.

A todo caso, mencionó que los docentes aún pertenecen al Magisterio y aunque estén dados de alta con la Cetec, podrían acercarse a las instalaciones de la Sección 47 del SNTE para buscar alguna solución a su problema, toda vez que en el Sindicato están abiertos al diálogo para poder ayudar a los docentes campechanos tal como dicta la ley orgánica de la agrupación, en este caso, no se promete nada pero se trata de buscar una oportunidad con la Seduc, ya que no se sabe cuál es el tiempo de gracia para justificar la falta a la evaluación.