Más de 23 mil campechanos respondieron al llamado de la “Marcha por la Unidad” y se congregaron en una marcha pacífica que encabezó el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas por el Centro Histórico de la ciudad, que finalizó en la Plaza de la República, al grito de “¡Viva México!”, para externar repudio a las actitud que ha tomado el presidente de Estados Unidos en contra de nuestro país.

En entrevista posterior a la marcha, el mandatario estatal significó que “Esta es una muestra firme, contundente, de rechazo total y repudio a la construcción de un muro absurdo que México no está dispuesto a pagar ni un centavo, y en contra de la política hostil del presidente Donald Trump hacia nuestro país, y agregó que no se permitirá que nadie vulnere la soberanía nacional u ofenda la dignidad del pueblo mexicano”.

Tras destacar que Campeche es el primer estado del país donde se realiza una marcha en protesta contra las afrentas, “no del pueblo estadunidense, sino de su presidente”, subrayó que México desea mantener los lazos económicos, culturales y sociales con ese país, pero reconoció que vienen grandes retos para los mexicanos.

Precisó que tal y como se comprometió hace unos días, presentó ante la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), una iniciativa en conjunto con otros gobernadores, para evitar más alzas en el precio de la gasolina, a la que el Presidente Enrique Peña Nieto, dijo, está muy receptivo.

-Esto es Campeche, donde a través de una manifestación pacífica lo hemos dejado claro, y hoy ha quedado claro quiénes están comprometidos con Campeche. No son tiempos de querer llevar agua a su molino para sacar ventaja política. Lo hecho y lo digo con mucha firmeza: Quien promueva la división entre los campechanos y los mexicanos, quien critique y no proponga, y quien esté en contra de todo y a favor de nada, los campechanos ya los conocemos y los mexicanos ya los conocemos y no quieren el desarrollo de nuestro país –aseveró