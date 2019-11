Urge atender demandas de pueblos indígenas

Presidente Andrés Manuel López Obrador se compromete a atender problema de escasez de agua en Calakmul; en el sector salud, se abastecerá con medicamentos a todos los hospitales y unidades médicas y se fortalecerá su infraestructura; en diciembre se llevarán a cabo consultas ciudadanas sobre la construcción del Tren Maya

XPUJIL, Calakmul-. Al acompañar al presidente Andrés Manuel López Obrador en el Diálogo con los pueblos Maya, Cho’l, Tsotsil, Tseltal e indígenas migrantes, el gobernador Carlos Miguel Aysa González aseveró que es urgente cumplirle a las comunidades originarias de México, pues sus demandas ya no pueden seguir siendo un asunto de sueños rotos sino de anhelos cumplidos.

“Ser indígena no debe ser sinónimo ni de sacrificio ni de atraso. Si verdaderamente queremos hablar de desarrollo debemos ser capaces de construir una sociedad incluyente, orgullosa de sus raíces e inteligente para reconocer su valía.”, remarcó en el evento que tuvo lugar en el Domo del Jaguar de esta cabecera municipal de Calakmul.

El mandatario, quien al inicio del encuentro estuvo presente en la ceremonia de Acción de Gracias denominada Ofrenda de Vela que ofrecieron sacerdotes del pueblo chol, sostuvo que la población indígena es heroica, pues muchas de sus demandas, a través del tiempo, se han quedado en la mera palabra, sin que realmente se escuche su voz.

Puntualizó que es imperativo cumplirles a los indígenas de México, porque es su derecho y son tan dueños del país como todos los mexicanos.

Aysa González le dijo a López Obrador que Campeche es su casa, al tiempo que expresó reconocimiento por ser el presidente que más visitas ha realizado al estado en tan poco tiempo.

Subrayó que el Sureste es cuna de la civilización Maya, una de las más grandiosas, y que en particular Campeche conserva en miles de sus habitantes a herederos mayas, así como a otras etnias que la convierten en una región con un amplio crisol cultural.

PRESIDENTE SE COMPROMETE A ATENDER PROBLEMA DE ESCASEZ DE AGUA EN CALAKMUL

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a atender el añejo problema de escasez de agua que aqueja a esta región del Sur del estado, por lo que autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) analizarán todas las posibilidades que garanticen suministrar el líquido, e incluso de ser necesario, se construiría un acueducto.

Respecto al sector salud, dijo que específicamente en Calakmul se abastecerá con medicamentos a todos los hospitales y unidades médicas y se fortalecerá su infraestructura, además, como parte de un programa nacional, se buscará dar una mejor atención con especialistas que presten sus servicios todos los días, las 24 horas, ya que recibirán una compensación extra.

En el Diálogo con los pueblos Maya peninsular, Chol, Tsotsil, Tseltal e indígenas migrantes, también informó que en el mes de diciembre se llevarán a cabo consultas ciudadanas sobre la construcción del Tren Maya, para que el pueblo decida y no se imponga nada, aplicando la máxima de Benito Juárez de “nada por la fuerza, toda por la razón y el derecho”.

“No quiero dar un paso si no voy a tener el respaldo de la gente, si no se hace la obra en tres o cuatro años se nos termina nuestro periodo y no voy a dejar nada a medias, quiero terminar todo; sí lo podemos resolver si contamos con el apoyo del pueblo, por eso los vamos a consultar”, citó.

Garantizó que el Tren Maya no afectará el medio ambiente ni las zonas arqueológicas, pues lo que se quiere es que se conozca la gran riqueza natural y cultural de la región, se generen empleos y haya bienestar.

En respuesta a una demanda de los lugareños que sufren la escasez de agua a causa de la contaminación del manto freático por la presencia de yeso, el mandatario nacional señaló que Jorge Nuño, encargado de autorizar los proyectos por parte de la Secretaría de Hacienda; Rogelio Jiménez Pons, director del Fonatur y Blanca Jiménez, titular de la Conagua, analizarán todas las posibilidades para resolver el problema y de ser necesario traer el líquido desde Candelaria, “a través de un acueducto de buen tamaño. Es mi compromiso, es mi palabra que queda empeñada”, agregó.

López Obrador habló de la puesta en marcha de un programa en conjunto con los gobiernos estatales para que las escuelas de la región reciban mantenimiento, mediante un presupuesto anual que va desde los 150 mil a 500 mil pesos, de acuerdo al número de alumnos y salones de clases.

Explicó que en Calakmul el programa Sembrando Vida está beneficiando a cuatro mil 985 personas; 315 niños con discapacidad han recibido su pensión y se han entregado tres mil 970 becas a alumnos de Primaria y Secundaria; mil 202 de Preparatoria y 26 de la Universidad Tecnológica.

Dijo que, además, mil 110 jóvenes que no estaban estudiando ni tenían empleo, ahora está trabajando como aprendices con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro y se ha entregado, a dos mil 362 campesinos, apoyos a través del programa Producción para el Bienestar.

Poco antes de concluir su discurso, López Obrador aseguró llevarse muy bien con el gobernador Carlos Miguel Aysa González, presente en el evento, y al preguntar a los asistentes que si creían debían pelearse y recibir como respuesta un rotundo “noooo”, agregó que, aunque en tiempos electorales cada quien agarre partido, cuando este termine y se constituya el gobierno se debe trabajar en unidad.