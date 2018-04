Urge invertir en infraestructura turística: PAVL

Ante el desplome de la industria petrolera, empresarios se deben unir para crear un proyecto que impulse la economía

El tema del turismo es de mucha importancia para quienes viven de esta actividad, y en donde en Carmen se vive una crisis luego que la industria petrolera se desplomara por lo que se requiere invertir en ecoturismo natural y recreativo por la zona de playa, indicó el ex presidente de Canirac y ahora restaurantero Pedro Antonio Vidal Lanestosa.

“Es un tema muy importante como pregunta y muy difícil también como contestación de acuerdo a mí poca experiencia que tengo en eso, yo creo que hace falta muchas cosas, primero que nada quiero la voluntad del gobierno municipal y de los sectores empresariales, empezando por el famoso Consejo Coordinador Empresarial que abarca todas las cámaras incluyendo la restaurantera”, subrayó.

Califico como importante la participación decidida de los empresarios pequeños y más grandes que tiene que ver con el giro turístico, para hacer un proyecto turístico aquí en Carmen, creo yo que se tiene que definir qué tipo de turismo se quiere hacer, hay diferentes tipos, creo que el ecoturismo puede funcionar en Atasta.

Han de saber ustedes que con mucho esfuerzo por ahí hay un negocio que se llama el “Mangle”, ha promovido paseos en las montañas, en las selvas que hay por ahí cerca, con su propio esfuerzo esto es parte de lo que se puede hacer, no podemos comparar un turismo de Acapulco, de Cancún, de Playa del Carmen con un turismo que se puede hacer en Carmen.

Reconoce la deficiencia de la infraestructura, quizá no se da, ¡gracias a Dios! tenemos terrenos ganados al mar que es lo que nos identifica como turismo de playa, no hay más y las cuestiones religiosas y las fechas importantes como es la próxima feria de julio que básicamente la Virgen del Carmen atrae gente de la región, entonces lo que le puedo decir que sí se puede hacer algo no en grande sobre todo en estos tiempos tan difíciles, pero sí con la voluntad de todos.

Reiteró que todos se tiene que involucrar y promover en este tipo de turismo, no pensar en grande, pero sí convocar a la gente que estamos involucrados en esto y tomar en cuenta y hay que hacer algo porque al petróleo ya le dijimos adiós, ahora hay que darle la bienvenida al turismo y a la pesca de nuevo es lo que puedo comentar brevemente.

En Carmen se requieres que el gobierno municipal deje su orgullo y conflictos, tiene que gestionar para impulsar los espacios donde se pueda practicar el ecoturismo y se inicie a proyectar a la isla como unos espacios de atractivo por sus riquezas naturales.