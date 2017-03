USAER brinda atención y orientación a alumnos de la “FCP”: Chan Balán

now playing

La escuela primaria “Felipe Carrillo Puerto” cuenta con personal de la Unidad de Servicios a la Educación Regular (USAER), para una mejor atención y orientación de sus alumnos, informó el director, Luis Felipe Chan Balán.

-Contar con psicólogos en las escuelas, es algo positivo para orientar a los alumnos y detectar las actitudes negativas que podrían tener; nosotros contamos con un psicólogo, trabajador social y maestra de aprendizaje de la USAER -aseveró.

Confirmó que trabajan coordinadamente, lo cual ayuda porque los niños a veces pueden presentar dificultades, ya sea por maltrato familia o psicológico, y es necesario personal profesional para buscar soluciones ante las problemáticas que se podrían encontrar.

Aseguró que en la institución educativa hasta el momento no sé ha presentado algún caso particular, sin embargo no es necesario que se dé alguna situación extrema para que se trabaje con los alumnos, ya que es mejor prevenir.

Por lo cual, entre las acciones que realizan cuando los alumnos ingresan a la escuela, sin la valoración psicológica y académica, con el fin de detectar a tiempo alguna anomalía psicológica, ya sea por la familia o la misma sociedad.