Usan panistas la “guerra sucia” a su conveniencia

Los panistas se hacen las víctimas, expresó la diputada Laura Baqueiro Ramos, tras señalar que a todo señalamiento o acusación que no le parezca al blanquiazul acusan “guerra sucia” a conveniencia no solo a nivel local sino también nacional, “y eso no se vale”, recalcó.

Entrevistada en torno al reciente escándalo protagonizado por la ex presidenta de la Cámara Nacional de Comercio y de Servicios Turísticos (Canaco-Servytur) y ahora candidata del PAN a diputada local por el Distrito 05, Verónica Ceballos Cámara, la legisladora opinó que aunque es un tema que no le compete directamente al Congreso, si tienen pruebas en su contra que las presenten ante las instancias correspondientes.

Pero, que al contender por un cargo de diputada local, lo mínimo es que llegue con una trayectoria limpia.

A pregunta expresa, señaló que con la llamada marcha de la Resistencia por el Voto Libre, los panistas echaron andar sus “cajitas chinas” para desviar la atención y que la gente se olvide de los tres audios que exhiben y autoincriminan al candidato la alcaldía de Campeche, Eliseo Fernández Montufar.

En el caso de los audios, consideró que si el diputado con licencia quisiera aclarar realmente que no es su voz, ya hubiese pedido se investigue, pero, insistió en que los panistas prefieren hacerse las víctimas.

Al encabezar un Congreso representado mayoritariamente por mujeres, la presidenta de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado, lamentó que algunos partidos políticos no cumplieran con los principios de equidad y paridad de género, y ahora tengan que sustituir por mandato del Tribunal Electoral del Estado de Campeche (TEEC) seis candidaturas de género masculino por el mismo número del género femenino, sobre todo, luego de la lucha que ha representado que las mujeres repunten en su participación en la política y en la vida electoral.