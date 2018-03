Valladares ha convertido al PAN en su negocio: AB

El regidor independiente Alejandro Brown Gantús, asegura que la ex presidenta estatal del blanquiazul, se auto renta el local que ocupa el CDE; tiene secuestrado al partido, lo que ha provocado la salida de políticos; en 2015 negoció la alcaldía de Campeche con el ex gobernador

“El secuestro del PAN es evidente con la salida poco a poco de grandes figuras del partido que hoy ven como mejor opción estar solos o ir a otros institutos políticos, donde si tienen políticas públicas necesarias para mejorar al país, en Campeche Yolanda Valladares Valle hace negocio con el partido, la sede donde se encuentra el Comité Directivo Estatal se lo auto renta la candidata a senadora por una considerable suma”, afirmó el ex panista, Alejandro Brown Gantús, ante la salida de Juan Carlos del Río González y Faustino Ramírez Tun del mismo por flagelos a los derechos políticos de los militantes.

Consideró que desde su llegada a la presidencia del partido se figuraba como una ficha importante pero no para mal, relató que durante las elecciones del 2015, fue Valladares Valle en su calidad de presidenta del partido que acordó con el ex gobernador del Estado, Fernando Ortega Bernés la llegada de Edgar Hernández Hernández a la alcaldía, por lo que a primera instancia un día antes de los registros le pidió que declinara su participación, negándose se inscribió y ante esto, la “Jefa Yola” lo citó a reunión con consejeros para cambiarle su lista y equipo de trabajo.

Los resultados todos lo pudieron ver que ganó “Garo” y que además el PAN estatal no apoyó la impugnación que el ahora regidor hizo en ese entonces en contra de dicha elección, la cual no se ganó porque los campechanos hayan preferido al priista que al ex panista, sino que el equipo de trabajo y estructura que le asigno la dirigente estatal en ese entonces, tenía como misión informar y apoyar paralelamente al priista en su momento.

Señaló que claramente favor con favor se paga y en este caso dijo que en la nómina del Ayuntamiento de Campeche se encuentra laborando familia cercana y no tan cercana de la ahora candidata a senadora por Campeche, así como de otros funcionarios que integran al equipo de trabajo de la misma, con onerosos salarios y privilegios que muy pocos tienen, es decir, aseguró que Yolanda Valladares ve en el PAN una catapulta para seguir trabajando con otros partidos y a su vez obtener beneficios.

EMIGRAN MÁS PANISTAS

No obstante, hay situaciones peores en el partido que han llevado ahora a la salida de gente importante como Juan Carlos del Río González, Faustino Ramírez Tun y muy probablemente Jorge Rosiñol Abreu, “Yolanda Valladares está lucrando un negocio completo con Acción Nacional a su favor y todos lo deben saber, el edificio donde se encuentra actualmente el Comité Directivo Municipal, es propiedad de ella y se paga una fuerte suma por la renta de esa propiedad”, afirmó el regidor independiente en el cabildo municipal.

De la misma manera, dicho edificio antes de ser ocupado fue remodelado, se le hizo mantenimiento y algunas adecuaciones que costaron 380 mil pesos y salió del dinero del partido, es decir, las prerrogativas de un mes fueron destinadas para la reconstrucción del edificio donde actualmente opera el panismo estatal, igualmente las ampliaciones a sus viviendas se han hecho con el dinero del partido y las aplica con otros conceptos para no ser detectados.

Otro de los ejemplos es que donde se ubica anteriormente el Comité Directivo Estatal en la avenida López Mateos, es de un ex funcionario amigo suyo que aparentemente dejó unos cuantos pagos de 120 mil pesos quedándose como punto específico de dicho contrato a palabra, que parte de esos 120 mil pesos sean para ella, dijo no saber cuánto, pero si consideró que al menos 40 mil pesos se recortaban de ese recurso para depositarlo a sus cuentas bancarias.

CONTROLA LAS FINANZAS

Dijo que tanto la cuestión administrativa como la económica se encuentran a disposición de Valladares Valle para lo que requiera, para pagarle a quien quiera y para atribuirse favores que no ha hecho, no hizo y no hará si no le conviene realizarlos, es por ello que ella tiene el control de todo y algunos militantes no tienen otras opciones que unirse a ella para no quedarse fuera de las corridas políticas y del sistema de mercenarios que hoy maneja la estructura panista que Yolanda Valladares le ha inculcado a casi todos.

“Tiene secuestradas las finanzas, es un negocio y además tiene secuestrados a los militantes que no tienen voz y voto, a las estructuras, a los consejeros, es decir, el Partido Acción Nacional en el Estado es básicamente en su totalidad, Yolanda Valladares Valle”, abundó.

Otra muestra de ello es la venta de las posiciones plurinominales, donde este dijo la ganó debido a los votos que logró durante las elecciones del pasado 2015, mientras las de algunos regidores y los legisladores locales tuvieron un costo, diferente en los dos puestos, pero un pago que al final de cuentas va al bolsillo de la ex dirigente estatal de este partido que perdió su esencia y dejó la verdadera ideología política cuando esta rasuró el padrón electoral de quienes no compartían su ideología.

Asimismo, recordó que durante su campaña por la alcaldía de Campeche los spots de radio le fueron donados por amigos de este por lo que no tuvieron costo alguno; sin embargo, al enterarse Valladares Valle, esta obligó a que se hicieran facturas como si se hubieran pagado y el montó llegó incluso hasta los 60 mil pesos aun y cuando estos fueron realizados gratuitamente, por lo que este caso explicó que hay una grave relación de favores en este punto.

Explicó que quien estuvo a cargo de la campaña por la alcaldía fue Juan Carlos Mena Zapata y todo lo que le pedía Yolanda Valladares que facturar aunque no se comprara nada, este lo hacía sin problemas o reclamar, ahora se le puede ver como Consejero del distrito 01 local del Instituto Nacional Electoral (INE), dijo que todo este tipo de acciones han llevado a que muchos panistas se desilusionen de lo que es el partido y probablemente más cercano a las campañas más panistas decidan renunciar a las filas albiazules.

“Yolanda Valladares fue la operadora principal de Edgar Hernández, a mí me quitaron a los brigadistas, me redujeron gasolina, me redujeron recursos, entre otras cosas que son necesarias para poder competir contra el partido que se encuentra en el gobierno, su amistad con Fernando Ortega y con el mismo “Garo” la apuntalaron para ser la operadora y como pago además de los millonarios favores que le hace el Ayuntamiento, le permitieron reelegirse como dirigente del partido a la mala”, finalizó.