Desbandada en el PAN por culpa de “jefa Yola”

*Los panistas ya hicieron negocios y solo buscan contender para perder algunos lugares

Panistas siguen dejando al Partido Acción Nacional debido al secuestro planeado de Yolanda Valladares Valle, Nelly Márquez Zapata y ahora Eliseo Fernández Montúfar. El ahora delegado municipal del Partido Liberal Campechano, Gabriel Gutiérrez López, coincidió con otros ex panistas que el partido obedece a intereses personales de solo unos cuantos, y es notorio que estos mencionados solo están para obedecer las órdenes de Valladares Valle.

En sus palabras, Gutiérrez López dijo que no estaba contendiendo por ningún cargo dado que no hizo trabajo para buscarlo, aseguró se sale por la situación que enfrenta actualmente el Partido Acción Nacional ante la aparente creación de grupos internos, los cuales seleccionan a los candidatos a conveniencia y no porque puedan representar ganancia para el partido, es decir, que los panistas ya hicieron negocios y solo buscan contender para perder algunos lugares.

La acusación fue directa contra Valladares Valle, Márquez Zapata y Fernández Montúfar, quienes son los imputados como los desmembradores del PAN, los que agarraron fuerza dando favores y recibiendo como pagos las candidaturas plurinominales y otras acciones que van en contra de los estatutos del partido y que se ha permitido desde el mando nacional con Ricardo Anaya, por lo que no hay para donde voltear a ver, según el ex panista.

A esto le suma que en días pasados, el ex candidato a gobernador panista, Juan Carlos del Río González, renunció por los mismos motivos a las líneas albiazules, Jorge Rosiñol Abreu fue señalado por caprichoso y querer poner a uno de sus hijos en las listas plurinominales para los legisladores federales, con esto se podría caer esta versión y pondría a Valladares Valle en la mira por los supuestos negocios que tiene para controlar las listas pluris.

Cabe mencionar que en las elecciones del 2015 se escuchó la misma denuncia en contra de la ex dirigente estatal Yolanda Valladares Valle y de Nelly Márquez Zapata, incluso, quedó a la posteridad un video en el que Facundo Aguilar exhibió en altavoz a la diputada federal, donde además de improperios lo amenazó hasta de muerte, las curules de algunos diputados tuvieron un costo de 200 mil pesos según información revelada a los medios de comunicación.

Gutiérrez López, fue nombrado durante la conferencia como delegado municipal del Partido Liberal Campechano y a su vez negó rotundamente que esto signifique que vaya a ser el candidato para la alcaldía luego de la declinación de la primera propuesta del PLC, “mi razón de ser por el momento está en trabajar para sumar adeptos al partido y demostrar que hay oportunidades de hacer las cosas bien para el beneficio de los campechanos”, afirmó.