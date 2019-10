Van dos por el CDM del PRI Campeche

Solicitan su registro como candidatos a presidente del CDM en Campeche; marcado respaldo de sus simpatizantes; prometen devolver el gobierno municipal al PRI

Con marcado respaldo de sus simpatizantes, acompañado de promesas para devolver el gobierno municipal al PRI, dos militantes solicitaron su registro como candidatos a presidente del Comité Directivo Municipal en Campeche.

Diego Gutiérrez Hernández, ex regidor del Ayuntamiento y Manuel Solís López, líder de colonia, manifestaron su interés de ser el sucesor de Joaquín Berzunza Valladares. Ante los presentes destacaron sus credenciales y sostuvieron que son la mejor opción para el priismo que está en reconstrucción.

A las 11 de la mañana, Gutiérrez Hernández llegó a la sede del tricolor en el Barrio de Guadalupe, respaldado por líderes de colonia, seccionales y algunos funcionarios como la diputada Karla Toledo Zamora; la directora del Conalep, Alejandrina Moreno Barona; y el subsecretario de Gobierno, Pablo Sánchez Silva.

Diego Gutiérrez, quien ha dirigido a la CNOP, se abrió camino entre sus simpatizantes y junto a su compañera de fórmula, Rosalina Martín Castillo, entregó sus documentos a la mesa de registro. En su mensaje, se comprometió a devolverle los triunfos al PRI.

“Esta casa es de ustedes, yo quiero invitarlos a todos, a la militancia, a los simpatizantes, a las mujeres, a la comunidad LGBT, a los volqueteros, tricicleteros, a todos los quiero ver…iré casa por casa vamos a visitar las 38 comunidades, Campeche lo vamos a recuperar como hemos recuperado todos los municipios”, declaró.

VENCEREMOS A LA “LÍNEA”

Una hora después, Manuel Solís López, tomado de la mano con líderes de colonia y seccionales, se presentó al edificio tricolor. En su marcha por la calle Arista, lanzaron consignas y exigieron piso parejo camino a la Consulta a la Base que tendrá lugar el 27 de octubre.

Solís López, quién hace fórmula con la también líder de colonia, Lesvia Valencia, demandó que el candidato oficial (como llamo a Diego Gutiérrez) no pretenda comprar la elección, y denunció que a el ex regidor sí lo respaldaron por línea.

“Y a pesar que el candidato oficial, así lo estamos viendo, se fue buscando la fortaleza de los sectores, que cerrando los ojos le dieron la firma, cuando nosotros fuimos a buscar a los sectores nos cerraron las puertas y eso no se vale, no hay apertura, pero no contaron con que los líderes unidos jamás serán vencidos”, afirmó.

Ambos candidatos ya registrados esperarán la validación de su candidatura, el que se daría en las próximas horas; una vez definido, podrán visitar a los militantes para convencerlos y que participen en la Consulta a la Base.