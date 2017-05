Veda del “siete barbas” afecta a los ribereños

También escasea la pesca de escama

El sector ribereño vive su peor momento ante la entrada en vigor de la veda del camarón “siete barbas” y la escasez de especies de escamas, lo que deja sin el sustento a los hombres de mar quienes buscan colocarse en alternativa laborales a fines a la industria de la isla, pero la respuesta no es favorable, por la crisis petrolera que atraviesa el municipio de Carmen.

Sin opciones laborales se encuentran los hombre de mar en la actualidad, muchos tocan las puertas de las pocas compañías y empresas que se mantiene laborando en Carmen, en la búsqueda de una vacante, sin embargo, es nula la contratación de la mano de obra local, ante la falta de contratos con la industria petrolera lo que deja pocos espacios laborales.

El presidente de la Sociedad Cooperativa de Pescaderos Ribereños Puerto Real, Mariano Peralta Ramírez, lamenta que muchos de sus pescadores regresen con las lanchas vacías luego de hacerse a la mar en busca de las especies de escama, pese a que arriesgan la vida, debido a que ahora los temporales no se pronostican como antes y la naturaleza es impredecible en los tiempos actuales.

“Nos afecta la verdad mucho, porque no tenemos actividad pesquera, la mayoría ahorita se dedica a lo que es la pesca de escama, pero no hay producto, en segundo lugar la gente ya está temerosa por todo lo que paso la otra vez, donde se registraron varios muertos, no hay pesca de escama, no tenemos otra alternativa que esperarnos que termina la veda, luego no las ponen de cinco meses mucho tiempo sin trabajar, cuando entraba la veda iban a las compañías que le trabajan a Pemex ya sea de vigilantes, de pintores de lo que sea, ahorita como está la situación petrolera no hay trabajo para la gente”, lamentó el líder pesquero en Carmen.