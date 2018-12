Videovigilancia llegará a las colonias: Aysa

El próximo 15 de diciembre entrará en funcionamiento la siguiente etapa de la instalación de cámaras de seguridad, que va destinado a las colonias populares, primero de la ciudad y luego del interior del Estado, anunció el secretario general de Gobierno, Carlos Miguel Aysa González, quien aplaudió la cooperación de los campechanos al denunciar y participar en la cultura de vigilar los bienes de su entorno comunitario.

Al señalar que la prioridad del gobierno que encabeza Alejandro Moreno Cárdenas es trabajar de la mano y hacer equipo con los campechanos, aseguró que estos alcances radican en trabajar para que los ciudadanos estén bien, no sean víctimas de atropellos y que a su vez encuentren oportunidades de superación, pues el motivo principal para la realización de hechos delictivos, es la necesidad y falta de solvencia económica.

Destacó que para que a Campeche le vaya bien, el gobernador del Estado ha trabajado en forjar una relación muy estrecha con el presidente electo, que precisamente este sábado recibirá la investidura de Presidente de la República, además que ha estado muy cerca el equipo de transición del nuevo gobierno, trabajando con la administración estatal desde hace un par de meses, para monitorear las necesidades del Estado e informarle directamente al mandatario nacional.

Asimismo, el secretario de Gobierno aseguró que desde todos los sectores se está trabajando muy fuerte para no dejar a un lado los avances que se han tenido en estos tres años, tanto en lo social y lo económico, ya que es evidente que Campeche ha tenido un avance nunca antes visto y esto es muestra que se ha estado cumpliendo con los compromisos del Gobernador, así como con las sugerencias de los ciudadanos.

De esta manera, Aysa González admitió que la entidad no es ajena a algunos delitos, pues no existe tal perfección, pero que más allá de lo que sucede, también se debe aplaudir el hecho que los ciudadanos han adoptado una cultura para denunciar pese al trámite tedioso, pues se ha entendido que si no hay una denuncia no se puede hacer mucho como autoridad para permitir una investigación oportuna.

Ante cuestionamientos sobre asaltos, robos y linchamientos a quienes cometen estos delitos, afirmó que será la próxima quincena cuando se inicie con la siguiente etapa de la instalación de cámaras de seguridad, pues las que ya hay están trabajando y han dado los resultados esperados, con ellas se ha identificado a pájaros de cuentas y pequeñas agrupaciones delictivas, por ello la importancia de buscar más recursos para continuar con dicho proyecto.

Para finalizar, dijo que se pretende con estas cámaras, que el fenómeno conocido como la puerta giratoria ya no se presente en la entidad, pues hay personas que caen más de tres veces y la ley los ayuda a salir de manera inmediata por diversas razones.