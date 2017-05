Villas de San José, convertida en basurero

Imparable la problemática de basura a espaldas del fraccionamiento Villas de San José y Santa Ana de la zona oriente, además de predios dentro de dicha zona habitacional al oriente de la isla lo que lo convierte en un basurero clandestino al aire libre ante la mirada de las autoridades que no hacen nada al respecto, convirtiéndose en un sitio inseguro.

Predios baldíos a espaldas de esta zona habitacional de la ciudad se han convertido en un verdadero problema de salud pública, además el escenario de actos delictivos como madriguera de malvivientes y en el último de los casos, el escenario de un homicidio ayer por la mañana, lo que pone en alerta a los vecinos quienes alzan la voz.

Vecino denuncian que el sitio es insalubre para la salud de sus pequeños principalmente, además de que es un espacio inseguro por las noches, se convierte en un sitio perfecto para que personas que se dedican a delinquir utilicen este espacio.

Teresa Isabel May Caamal, vecina de Santa Ana, dijo que el problema de la basura crece, arrojan desechos de comida, animales muertos y muebles de todo tipo, lo que ha convertido la zona en un basurero clandestino a la vista de todos y las autoridades no hacen nada al respecto.

En este fraccionamiento no sólo se tienen esta problemática, la inseguridad y sobre todo el mal olor de las plantas tratadoras de aguas negras que no funcionan correctamente, dándose incluso el desbordamiento de las aguas residuales en las calles.

Esto ante la necesidad de los que requerimos de una vivienda para nuestras familias, por parte de una constructora que se llenó el bolsillo y hoy hereda un problema grave de salud, inseguridad y una mala calidad de vida.

La problemática crece y no hay autoridad que haga algo, lo que genera incluso hechos delictivos en la zona, como el homicidio de una persona la mañana de ayer que marca más el grado de un problema que no se detiene y quienes gobiernan no hacen caso al llamado de los ciudadanos inconformes.