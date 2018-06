Es deseo del Instituto Electoral del Estado de Campeche que estas elecciones transcurran en paz, que toda la ciudadanía tenga la oportunidad de salir a emitir su voto de manera libre, razonada y que cada quien vote por quien quiera, y un clima de violencia no abona a la democracia, subrayó la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC), Mayra Fabiola Bojórquez González. En entrevista, señaló que desafortunadamente el IEEC no cuenta con herramientas legales que le permitan actuar en ciertas situaciones, por lo que se deberían impulsar reformas legislativas para que la violencia política sea tipificada como un delito y se esté en el entendido que afecta no solo a las candidatas y candidatos sino a los servidores públicos, que también son agredidos, al igual que los representantes de los medios de comunicación, que merecen ser tratados con respeto.

