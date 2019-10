Violenta la 4T a las legítimas autoridades

Autoridades legítimamente constituidas son violentadas por la cuarta transformación, mientras que el crimen organizado es tratado de buena manera, acusó el dirigente estatal del PRD, Víctor Amendola Avilés.

En conferencia de prensa, el dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Campeche, Víctor Améndola Avilés, hizo una reflexión sobre los acontecimientos que han ocurrido en el país los últimos meses, en los que claramente se deja ver el doble discurso del Presidente de México.

-Es bien sabido que a muchos del PRD nos ha costado sostener una posición de crítica dura contra Andrés Manuel López Obrador, por la simple razón de que proviene del PRD, fue dos veces candidato presidencial del Sol Azteca, dos veces candidato a gobernador de Tabasco por nuestro instituto político, es complicado incluso para quienes hicimos campaña con él -señaló Améndola Avilés.

Y agrega que “años después nos vemos en la necesidad de criticar muchas de las políticas públicas de López Obrador que muy probablemente se hubieran implementado si se hubiera reconocido el triunfo del 2006, tenemos que hacer una crítica de mucho análisis, estos últimos días me permitió generar un contraste del discurso de López Obrador ahora como Presidente, y de las inconsistencias que tenemos qué señalar.

-Es muy claro el doble discurso, la doble moral: No se cuestiona el que haya dejado libre a Ovidio Guzmán López, hay una tendencia muy clara de que dicha decisión fue correcta, porque hay pruebas que evidencian que el crimen organizado desde tiempo atrás secuestraba a familiares de militares en colonias de Culiacán, pero ¿quién tomo la decisión? ¿Hubo coordinación o no entre SEDENA, Marina y Guardia Nacional? Este tipo de información no se está manejando con transparencia -cuestionó.

Antes de ser Presidente, López Obrador, ante la fuga del Chapo Guzmán exigía la renuncia de todo el gabinete de seguridad. Hoy, no por la liberación de Ovidio Guzmán, sino por la implementación del operativo fallido que puso en riesgo no solo la vida de militares, elementos de la Guardia Nacional, así como de civiles; en lugar de pedir la renuncia del gabinete de seguridad, lo que hay es una enumeración de argumentos absurdos, lo cual hace cuestionar ¿ante quién tomó protesta, ante la Constitución o ante la Biblia?, cuando dice que su gobierno va a ser de amor y respeto al prójimo, dijo.

Este doble discurso, se puede ver aún más cuando un grupo de alcaldes llega a Palacio Nacional, (quienes también fueron electos el mismo día que AMLO que tienen respaldo popular y son representativos con funciones fundamentales en el desarrollo de este país por el solo hecho de ser alcaldes), se les reprimió, violentó y agredió lanzándoles gas lacrimógeno. Es decir, a las autoridades legítimamente constituidas se les agrede y a los vándalos criminales, se les trata con amor, cariño y aprecio.

¿Cuándo entra la razón en el Presidente? ¿Cuándo se va a dar cuenta que es el líder de todo el país y no solo de unos cuántos mexicanos?

México necesita un dirigente de otra naturaleza, que pueda cambiar su discurso de odio y de esta manera nos sumaremos a este llamado de unidad que se hace desde el PRD NACIONAL para dialogar en el tema de seguridad pública, manifestó de manera enfática Amendola Avilés.