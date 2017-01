Visión Política

FRENTE A LA REALIDAD

Como en sus buenos tiempos dijera mi buen amigo y excelente fotógrafo, Lalo Hernández, “la cosa está que arde”, quizás mucho peor que esa expresión, pues todo el país se encuentra convulsionado, primero por el famoso gasolinazo que aplicara el gobierno federal en el peor momento del sexenio, y segundo, es la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, provocando una serie de reacciones por demás agresivas, ya que el magnate se ha ganado a pulso el repudio generalizado de los mexicanos, todo esto de manera conjunta sin duda alguna pega de lleno a la economía de quienes menos tienen, por lo que ahora el gobierno federal asegura medidas austeras para ofrecer mayor protección a la economía familiar, pero hasta el momento se quedaron en promesas.

En nuestro estado, como era de esperarse no se iba a escapar a la escalada de precios por efecto del gasolinazo, y es en estos momentos de crisis tanto económica como política, es cuando el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, toma al toro por los cuernos y anuncia de manera contundente y rotunda, una serie de medidas concretas, poniendo como ejemplo, la reducción de su salario mensual y la de sus colaboradores de primer, segundo y tercer nivel, así como otras acciones para aumentar los ahorros, y destinarlos a ofrecer mayor cantidad de becas de la Fundación Pablo García, y mayores apoyos en el rubro social.

Ajustes que fueron recibidos con agrado por la mayor parte de la población campechana, pero al mismo tiempo dio pie para que los amargados y resentidos de siempre, destilaran su veneno criticando sin ton ni son, acusando de todo al mandatario estatal, y magnificando notas periodísticas que definitivamente no vienen al caso, y que solamente sirven para exaltar el morbo de quienes se quieren sentir los salvadores del pueblo, sobre todo, de lidercillos de pacotilla, que amparados por las siglas de ciertos partidos de membrete, que aprovechan las circunstancias para resaltar cuando en realidad no significan nada en la vida política del estado, como es el caso del flamante Partido de Encuentro Social, que lanzó su convocatoria para llevar a cabo una manifestación masiva, y vaya chasco que se llevaron, ya que apenas lograron juntar a una decenas de despistados.

Un buen punto que se anota Moreno Cárdenas, es reducir al cincuenta por ciento del gasto del INE, y de esta forma dejar de estar manteniendo a una buena cantidad de zánganos que llevan muchos años sangrando al pueblo, eso también significa, que sin prerrogativas muchos van a desaparecer, y eso sería magnífico para la ciudadanía ya que sus impuestos podrán aplicarse en donde mayor beneficio proporcione a las familias, además por todos lados se escuchan comentarios altamente positivos al darse a conocer la noticia de la desaparición de la figura de los plurinominales tanto estatales como federales, o sea que se acabaron los cotos de poder.

Ya son dos o tres gobernadores del país quienes han tomado la decisión de reducir entre un veinte a un veinticinco por ciento, esto en solidaridad con sus conciudadanos, así como otros ajustes que les permitan tener ahorros considerables, pero por parte del Presidente de la República, no se dice nada, absolutamente nada, lo cual significa que ese grupo de encumbrados de funcionarios seguirán nadando en la abundancia, mientras que el pueblo sigue peor de jodido, por otro lado, hay que esperar a ver cuándo el Congreso de la Unión, decide acabar de una vez por todas con las canonjías que vienen gozando los ex presidentes de México, pensiones demasiado onerosas por las millonarias cantidades que reciben mensualmente y que se extienden hasta sus viudas, y todo porque se dice que sirvieron a la patria, pero, ¿efectivamente la sirvieron o ellos se sirvieron con la cuchara grande?.

Es injusto que en nuestro país, la minoría sea únicamente la beneficiada por las altas esferas de la política, y la muestra más clara, son los acontecimientos del sexenio de Vicente Fox, quien con todo cinismo asegura que en la actualidad vive de su pensioncita mensual, ya que nunca robo ni cometió ningún ilícito, vaya desfachatez, ya que todo México, sabe y conoce los latrocinios que cometieron los hermanitos Bibriesca, hijo de Martha Sahagún, primera dama, es por ello que la mejor decisión que se debe tomar es acabar de golpe y porrazo con todo ese lastre que afecta y lesiona a los mexicanos más necesitados y que se suman por millones de seres que ya se cansaron de soportar las peores condiciones de vida, por las malas decisiones de un sistema gubernamental demasiado corrupto.

Y ante todo esa visión de la patética realidad de nuestro país, resalta la enjundiosa tarea de Alejandro Moreno Cárdenas, de aplicar sin ningún tipo de duda, y sin que le tiemble la mano al aplicar el CERO A LA TOLERANCIA DE LA CORRUPCIÓN, por lo que ya hay varios ex funcionarios en las frías mazmorras del penal de San Francisco Kobén, lo que permite la recuperación de la confianza de la ciudadanía hacia el mandatario, pero al mismo tiempo se incrementa la exigencia de aplicar todo el peso y rigor de la ley, en contra del principal cabecilla del saqueo del sexenio pasado, William Roberto Sarmiento Urbina y sus prestanombres, quienes se pasean burlándose de la población y manifestando su impunidad.

Todo parece indicar que, a pesar de todos los altibajos que se observan en los aspectos políticos y socio-económicos, el estado de Campeche, las autoridades estatales apremian el blindaje con los ajustes necesario para proteger la economía de las familias rurales y urbanas, pues existe el compromiso del gobernador del estado, que asegura que nunca van a escuchar de su parte, “que no hay dinero o que no se puede”, afirmando que “Campeche seguirá con su paso firme de crecimiento y desarrollo”.

UNA MIRADA POR LOS MUNICIPIOS

En cada municipio de los once que existen en el estado de Campeche, se viven diferentes problemas económicos, y no precisamente por sus actividades productivas específicas de cada región, sino por las repuestas de las autoridades municipales que ofrecen a la ciudadanía, especialmente a las familias más necesitadas, y es en este renglón en donde los funcionarios locales tienen el reconocimiento o reproche de sus conciudadanos, y puede decirse con toda claridad que, salvo unos dos o tres, los demás son criticados duramente por sus pésimas actuaciones, pues alegando carencia de recursos presupuestales, niegan los apoyos hasta los que son requeridos con suma urgencia.

Las autoridades municipales ya llevan dieciséis meses en los cargos, y a estas alturas la población de cada región ya conoce a la perfección a sus gobernantes, cada presidente municipal se ha ganado a pulso el reconocimiento o la crítica, según sea el caso, dándose contrastes verdaderamente notorios entre unos y otros, pues mientras hay los que mantienen un relación estrecha con sus conciudadanos y trabajan directa y de común acuerdo con toda la comunidad, y de esta forma tomar acuerdos con relación a la programación de obras y demás beneficios comunitarios.

Puede considerarse que durante muchos años el municipio de Hopelchén, también llamada la región Chenera, por diversas circunstancias se fue quedando en el rezago más perjudicial que se pueda imaginar, sus habitantes en su mayoría maya parlantes, sufrieron las fatales consecuencias, ya que en muchas ocasiones tuvieron que soportar el menosprecio hasta de sus mismos gobernantes locales que los ignoraron por completo, al dedicarse descaradamente a la rapiña y el latrocinio, rechazándolos por ser indígenas, además por su misma idiosincrasia el nativo de esta zona del estado, humilde, sumiso y retraído para evitar burlas por no saber hablar el español con claridad, tuvo que soportar los estoicidad el abandono, teniendo que vivir en condiciones deplorables y en muchas ocasiones en pobreza extrema.

Después de muchos altibajos en cuanto a la dedicación y trabajo, así como en la voluntad de servicio y la mano amiga con los más necesitados, hoy el pueblo Chenero, sabe que tiene un Presidente Municipal como Nacho España, íntegro y no solamente preocupado por mejorar las condiciones de vidas de las familias asentadas en las colonias populares, sino de las comunidades rurales en general, y sus acciones van más allá las jornadas laborales de un Alcalde, ya que empieza sus rutinas desde muy temprano, atiende a la ciudadanía dentro de fuera de su oficina, en su casa, sin horario, no haya descanso los fines de semana, ni días festivos, y en este 2017 lo vinos caminando por las calles y avenidas, desde el inicio de enero.

Algo que queda muy claro es que a Nachito, nunca se la escucha decir que el Ayuntamiento no tiene dinero o que no se puede resolver tal o cual petición o demanda de los Cheneros, siempre hay una repuesta adecuada, pues primero escucha con atención a la mujer u hombre que se acerca, después los apapacha y al mismo tiempo, puntualiza, “mira, de inmediato no te puedo decir cuando, pero de que los vas a tener es un hecho”, o también, “ está fuera del programa de este año, pero para el otro con seguridad lo consideramos”, incluso se han dado reuniones cuyas platicas suben de tono, y pudiera pensarse que es pleito, pero al final llegan a un acuerdo generalizado, con lo que se demuestra que es debido a la confianza que existe entre el Alcalde y su pueblo.

En Hopelchén, los resultados de un año y meses de trabajo están a la vista, y no solamente se trata de embellecer la ciudad con calles y avenidas limpias, sino de ampliaciones de agua potable y alumbrado público, así como pavimentación de calles en las colonias populares, tanto antiguas como de nuevas creaciones y desde luego sin olvidar a las comunidades rurales, pero además, también es digno de reconocer que lo más importante y que significa mucho para cientos de familias Cheneras, es el fuerte impulso que se viene dando a la fabricación de artesanías, y a la industrialización de diversos productos agrícolas como el cacahuate y la pepita de calabaza, cuya comercialización empieza a trascender las fronteras campechanas, todo ello logrado con la invaluable ayuda de la Presidenta del DIF Estatal, Christelle Castañón de Moreno y del delegado del CDI Pedro Armentia.

Es justo reconocer que se considera al municipio de Hopelchén como el número uno en la construcción de canchas techadas en beneficio de la niñez, la juventud y hasta de los adultos que habitan tanto en la cabecera municipal como en el resto de las comunidades rurales, y para concretar, son muchas las actividades deportivas las que se vienen ejecutando y auspiciadas por esta administración pública municipal, cuyos logros o triunfos se dan a nivel, local, estatal, regional y hasta nacional y como dice Nachito, PARA CRECER EN GRNDE.

PALIZADA

La situación en este municipio continúa de mal en peor, ya que no hay visos de cuando menos tener algo de intención para solucionar el brutal enfrentamiento que existe entre el presidente municipal Pedro Javier Ayala Cámara y la mayoría de los miembros del cabildo, dejando muy en claro la cerrazón, necedad, obstinación, brutalidad, ignorancia, maquiavelismo, torpeza, manipulación, ceguera, o como se le quiere llamar a las imposiciones del edil paliceño, cuyo fracaso como alcalde está de manifiesto al ganarse el repudio popular, por las pésimas condiciones de su administración, que definitivamente no ha sabido responder a las demandas de sus conciudadanos, quienes patentizan su hartazgo ante la carencia de servicios públicos adecuados.

El municipio de Palizada, definitivamente a estas alturas está convertido en un atentico polvorín, que en cualquier momento puede estallar en mil pedazos, en primer lugar está el conflicto entre el presidente Ayala Cámara y la mayoría de los regidores, tanto priistas como los de su mismo partido, el PAN, y el segundo que los seguidores de Pedrito han emprendido una campaña de agresión física y verbal en contra de quienes suponen enemigos de su protector, llegando al grado de invadir las redes sociales con nombres ficticios y no solamente publicar sandeces sino desprestigiar familias, todos son chimes de dimes y diretes, arguendes de comadres verduleras, aunque también existen personas físicas perfectamente identificadas que manifiestan la terrible realidad que se vive en la actualidad en el Pueblo Mágico de Palizada.

Sin duda alguna, el asunto es más grave de lo que aparenta, y como de alguna manera los lambiscones del “Presidente de los pobres”, inventan cuanta brutalidad maquiavélica se les ocurre, tratando de involucrar a personajes que nada tienen que ver con la situación tirante que se vive en la región, por estar alejados y en otras actividades, tratando de enfrentarlos con el Gobierno del Estado que encabeza Alejandro Moreno Cárdenas, al señalarlos como los orquestadores de grupos de gentes desestabilizadoras, o de ofrecer viajes a Marte, lo que sin duda alguna deja muy en claro que la malsana intención es desviar la atención de las autoridades, sobre todo, ahora que se sabe de la renuncia de la flamante tesorera, Olga Lara Casanova, cuyo perfil académico es del Trabajadora Social, por lo que sin duda alguna, le quedó grande el paquete y ahora tendrá que rendir cuentas claras, aunque diga que solo cumplió órdenes directas del Presidente Municipal.

Lo cierto es que ya comienza la tripulación abandonar al barco, Pedro Javier Ayala Cámara está sumido más en la desgracia y muy pronto veremos rodar su cabeza, renuncia la tesorera y declara que quedan pendientes de pagar salarios quincenales y no hay dinero, que de la participación que recibieron de enero se tuvieron que pagar adeudos al IMSS y mucho ojo, dice que es deuda heredada de la administración pasada, por lo debe aclarar o asumir su responsabilidad.

Eso les faltó, aclarar a la actual administración Ayalista, el cuento del por qué el Gobierno del Estado no le hacía entrega completa las participaciones mensuales pero también manifestar el motivo de los descuentos, nunca hablaron con la verdad todo fue mentira tras mentira para confundir a la gente.

Nos platican que se dedicaron a difamar al actual gobernador y que el Lic. Aysa era el causante de todo lo que administrativamente ha pasado en el mandato de Pedro Javier, sin embargo, sus alucinaciones chocan con la verdad y es que ni el gobernador ni el Lic. Aysa manejan al ayuntamiento, el único responsable directo y por mandato popular es, Pedro Javier quien sin duda alguna desconoce de administración, de política y de honestidad.

Fue en el pasado mes de diciembre los paliceños señalaron abiertamente y a voz de cuello que era la oportunidad de que el inepto presidente municipal, pidiera licencia y también se dijo que no iba ser posible que afrontara todos los compromisos pendientes y empeorándose la situación ya que la hoy ex tesorera Lara Casanova, reconoce que se les debe a proveedores.

El umbral de la locura y la desesperación y rayando en la esquizofrenia, no solicita, sino exige, que el cabildo autorice un préstamo para pagos pendientes de sueldos y proveedores, pero simple y sencillamente, esto no es posible porque la ley orgánica municipal únicamente autoriza que los endeudamientos, que un ayuntamiento adquiera son para obras de infraestructuras y no para pagar salarios y pasivos de la cuenta corriente. Para Pedro Javier no le queda más remedio que pedir licencia aunque esto de ninguna manera lo eximirá de responsabilidades a él y a la ex tesorera y lo mejor sería que dejara de mentir sobre que no hay dinero para pagar por culpa de los regidores.

El Shetito, el Chivo, o el Presidentito de los Pobres, como vienen llamando al flamante alcalde Palizada, la única salida que le queda es reconocer que le quedó demasiado grande la silla presidencial municipal, y que la cajeteó desde el primer día que asumió el cargo, empezó actuando con las patas y no con el cerebro y la cordura, por el contrario demostró que de las dos no tiene nada, que es un resentido social y político, ensoberbecido y petulante, al manifestar a gritos y frente a sus subalternos y pueblo en general, Yo soy el presidente municipal y se hace lo que ordeno”, dejando en claro que, solamente un ser ignorante y descerebrado, más bien enajenado mental, puede actuar de esa manera tan a la ligera, un perfecto estúpido, ya que no entiende que no puede gobernar solo, sino que tiene un cabildo, quien le exige cuentas claras y bien desglosadas, a lo que se niega rotundamente, una actitud demasiado sospechosa, pues certifica que algo muy sucio y oscuro trata de ocultar.

Sabe perfectamente bien que tiene todas las perder y que lo más grave de todo es que el pueblo está en su contra, falló por completo como alcalde de los paliceños, ya que el saqueo cometido contra las arcas públicas municipales fue desde el inicio del trienio, de tal forma que contando con la ayuda de la tesorera municipal, Olga del Carmen Lara Casanova, y de otros subalternos como el contralor Interno, desvergonzadamente inflaron las cantidades en facturas emitidas por parte de empresas creadas al vapor por parte de sus prestanombres, compadres y familiares, motivo por el cual el Cabildo en pleno empezó a exigirle las cuentas claras y que al final obligó a la negación de las firmas de los documentos mensualmente, de tal forma que así se llegó al primer informe del Ayuntamiento, sin que se presentaran al sitio denominado como recinto oficial, el “Cinema Morón”, por lo que el evento solo fue un circo sin ninguna validez, y hasta el fecha no ha podido dar cumplimiento a ese mandato de ley, además de que no tiene nada que informar al pueblo, pues se carece de obra pública, los programas de apoyos se han cubierto a medias y solo para beneficiar a sus familiares y allegados, y para colmo los servicios públicos son una vil porquería.

Además, Pedro Ayala ha tenido que enfrentar plantones de los ex trabajadores despedidos de manera injustificada, quienes ya ganaron el laudo para obtener sus liquidaciones conforme a derecho y antigüedad, sin embargo está encaprichado en ignorar ese mandato, negándose a pagar alegando que no tiene dinero para tal cosa, lo que con el paso del tiempo se ha convertido en una deuda bastante elevada, aunado esto a la falta de liquidaciones de lo que corresponde a los trabajadores en activo por aguinaldos y más de tres quincenas atrasadas, se llega al grado de una total insolvencia por parte de la Comuna paliceña.

Puede decirse que, en Palizada se está viviendo un panorama de incertidumbre por parte de los habitantes de todo el municipio, y en donde la decepción embarga en forma generalizada, tanto a los que votaron en contra como a los que fueron acendrados seguidores de Pedro Ayala Cámara, sean panistas, priistas, perredistas, morenistas o traidores, que también los huno por doquier, y como los ex trabajadores del plantón insisten en sus pagos, ya son dos o tres ocasiones que bloquen la entrada al Pueblo Mágico, sin conseguir nada positivo, pues la postura del edil, es la de un ser perverso y desquiciado, que solo mantiene su capricho de no aceptar el pago económico que le ordena la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

Definitivamente no hay ninguna posibilidad de llegar a un arreglo positivo entre los regidores que exigen cuentas claras y bien documentadas y el presidente municipal Ayala Cámara, pues en cada intento de realizar la sesión de Cabildo, siempre sale con alguna marrullería, quien sabe si es que está mal asesorado, trata de intimidar o simple y sencillamente que le vale gorro lo que viene sucediendo en torno a su administración, sí es que de alguna forma se le puede llamar así, pues en honor a la verdad, todo es un desgarriate desde cualquier punto de vista que se quiera mirar, y como sabe que el pueblo no se decide a nada, que se mantiene a la expectativa, lo aprovecha creando infiernitos por todos lados y de esa forma crear mayor incertidumbre, aprovechando las redes sociales, con aduladores ficticios, inventados por sus secuaces.

La prueba más reciente de su actitud valemadrista, fue hace unos días de la semana pasada, cuando convoco a una sesión de Cabildo en las instalaciones de la Casa de la Cultura, en donde se supone que se tratarían varios temas de vital importancia, pero resulta que de nuevo hizo de las suyas al manipular un grupo mínimo de trabajadores, y sujetos que nada tienen que ver con el Ayuntamiento, con la finalidad de agredir a los cabildantes, que no aceptan firmar la solicitud de un crédito para pagar las deudas antes mencionadas, afortunadamente la situación que por un momento estuvo a punto de salirse de control, no pasó a más, pero tampoco se llevó a cabo la reunión.

Todo permanece estancado, el Ayuntamiento funciona a medias en cuanto a la atención ciudadana se refiere, ya que la mayor parte de los días activos de la semana el alcalde brilla por su ausencia, lo que medio se hace es a control remoto y manejado por funcionarios sin poder de decisión para resolver los problemas prioritarios, mientras que el pueblo paga las consecuencias.

Y tampoco se mide cuando vocifera que toda su desgracia se debe a que no lo quieren en el gobierno del estado, echándole la culpa tanto al jefe del Ejecutivo como a al Secretario de Gobierno, lo cual es secundado por sus testaferros y lambiscones que actúen a través del Facebook, tratan de revertir su triste realidad y desvirtuar la verdad, defendiendo lo indefendible, solo que el tiempo se agota rápidamente, por lo que la desbandada de sus colaboradores, pues la muestra muy clara es la renuncia de la que fuera tesorera municipal, y que fungía en contra del Cabildo que meses atrás la había destituido, por todo y con todo Pedro Javier Ayala Cámara, hoy por hoy, se encuentra más solo que un ostión en su concha, ya que cuando el barco se hunde, las ratas son las primeras en abandonarlo.

Definitivamente, este primer jaloneo fuerte del año, significa el inicio de la debacle de Ayala Cámara, pues Olga Lara, tendrá que entregar sus estados de cuentas a la perfección, y aunque alega que solo cumplió órdenes directas del presidente municipal, de ninguna manera la exime de su culpabilidad, por fuerza tiene que detallar todo lo acontecido en este año y cuatro meses, que manejó la tesorería y servir para destapar la cloaca financiera que existe en el Ayuntamiento de Palizada, y devolver lo que se han robado descaradamente, y claro, prepararse para acostumbrarse a dormir en cama de piedra, claro no irá sola, pues también Pedrito le hará compañía, aunque cada quien en la sección que le corresponde.

arturopumarodriguez@yahoo.es