Visión Política

UNIDAD Y PATRIOTISMO

Pese a todo el chismorreo que se ha venido dando en las redes sociales principalmente, y que los contrarios de siempre, puede decirse con orgullo que los campechanos demostraron a plenitud su unidad y un patriotismo digno de reconocimiento, ya que a la convocatoria del Gobernador del Estado, Alejandro Moreno Cárdenas, miles de ciudadanos de todas las edades acudieron a la marcha pacífica y solidaria con la nación, en donde las diferencias ideológicas, políticas y de credos, fueron desechadas momentáneamente, movimiento que fue secundada en varios municipios de nuestra entidad, demostrando a Campeche, al país y al mundo, que por encima de todo se ubica nuestra dignidad como mexicanos que en las estrofas de nuestro Himno Nacional, está plasmada la pasión y la idiosincrasia de la raza de bronce, a la cual pertenecemos.

Fueron miles de campechanos que acudieron al llamado del mandatario campechano, la primera marcha a nivel país, las primeras miles de voces que se manifiestan para demostrar su patriotismo y la unidad, un verdadero ejemplo para los mexicanos, fue una manifestación pacífica, como nunca antes se había dado en el estado, caminata que circula por todas las redes sociales a nivel mundial, sobre todo, cuando se trata de un pueblo totalmente reconocido como amable y sencillo, pero que exige respeto a nuestros derechos básicos, a nuestra soberanía nacional, respeto como vecinos de los norteamericanos, rechazando por completo la postura de un mandatario totalmente esquizofrénico, cuyas decisiones ya lo están enfrentando con muchos países europeos, asiáticos y desde luego latinoamericanos.

El rechazo en contra de Donald Trump, se hace más viral cada día que pasa, incluso hasta uno de sus socios, un multimillonario constructor, tildando su muro como una idiotez, negándose rotundamente a intervenir en esa obra, lo cual significa que hasta los votantes que confiaron en Él, le están dando la espalda por su actitud irresponsable de enfrentar al pueblo norteamericano con el resto del mundo, por lo que por todos lados se levantan voces que abiertamente lo señalan como un loco peligroso, ya que es seguido y apoyado por sectas racistas como el Kukuxklán y los grupos neo nazistas, considerados como engendros del anticristo.

Las amenazas que llegan desde el presidente de los Yanquis, son atemorizantes, ya que su malignidad ofenden a los mexicanos principalmente ya que ha demostrado a plenitud, el acendrado odio en contra de los habitantes de nuestra patria, sin embargo, hasta el momento no ha logrado nada, absolutamente nada, y aunque se dice que ha firmado sus idioteces, lo único que ha conseguido es unificar al pueblo mexicano, que se burla abiertamente del mandatario del pelo pintado de amarillo, echarse encima a muchos gobernantes de países que han salido en defensa de México, y en donde lo mejor de todo es que se dan nuevas ofertas de aperturas comerciales, ya que nuestros productos en general son de excelente calidad y por lo tanto demandada por todo el mundo.

Ahora bien, ya se conoce la postura del presidente gringo, y que no desiste de la idiotez del muro, de aplicar mayores aranceles a los productos mexicanos que crucen la frontera, así como la idea de deportar a once millones de mexicanos que se encuentran en su país, todo ello es desestabilizante y muy lamentable, pero del dicho al hecho hay muuuucho trecho, hasta el momento son puras propuestas que serán enviadas a la cámara de representantes y aunque efectivamente su Partido político tiene mayoría, no todos los congresistas comulgan con sus ideas maquiavélicas y trastornadas, y por otro lado, los gobernantes de diversos estados de la unión americana se han abierto totalmente en su contra por sus intenciones racistas, y lo peor de todo es que gran parte del pueblo anglosajón también se prepara para protestar por el incremento a los aranceles a los productos mexicanos, pues estaría provocando una escalada de precios en perjuicio de sus consumidores.

O sea que definitivamente, llegará el momento en que se quede solo con sus nefastos seguidores y aduladores, y como se está enemistando con mandatarios de países también poderosos, será el mismo pueblo yanqui, quien le apriete las tuercas, antes de permitir el holocausto por su mandato totalmente desequilibrado y empecinado en chocar con todos, situación que sin duda alguna provocara un brutal daño comercial a las propias empresas estadounidenses al ver la caída estrepitosas de sus ventas en el extranjero y en su mismo territorio, lo que sin duda alguna significa que desde adentro también tendrá sus infiernitos, por lo que se acrecienta las incertidumbre sobre el periodo de su mandato.

Por otro lado, esta situación de incertidumbre que viene provocando la reacción del gobierno federal de México ante las descabelladas y humillantes amenazas de Donald Trump, solo provoca una fuerte sacudida de orgullo en los mexicanos, por lo que cada día son más coincidente las opiniones de ver, observar y analizar nuestra situación como mexicanos, dejar de criticar al extranjero que por primera vez aprieta la llaga, y nos demuestra claramente que

dependemos directamente de los norteamericanos en muchos aspectos productivos, que somos unos copiones de su cultura y que definitivamente somos el basurero de ese país del norte, por lo que se afianza la idea de que es ahora cuando se abre la mejor oportunidad de todos los tiempos, para dejar de ser esclavos del sueño americanos y aprender a volar con nuestras propias alas, pues está plenamente comprobado que existen otros pueblos hermanos con quienes realizar actividades comerciales, demostrarle a nuestros vecinos de lo que somos capaces de lograr para crecer como nación.

El panorama político no es nada agradable para los altos funcionarios del gobierno federal de nuestro país, ya que las voces de reclamos se generalizan en todo el ámbito nacional, ya que los mexicanos están abriendo los ojos ante la situación que estamos viviendo, comprendiendo que aún cuando México tiene todo para ser grande, es demasiado grave el estancamiento, muy pesado el aparato burocrático y de manera clara y real, queda al descubierto la brutal corrupción que ha prevalecido en todo el sistema político nacional, y que sin duda alguna arrastró al pueblo a la desgracia de las grandes mayorías, mismas que, hoy por hoy, exigen un cambio radical en todos los aspectos gubernamentales y políticos.

Efectivamente, en la actualidad, México atraviesa por una terrible crisis económica, el gobierno federal no tiene el suficiente respaldo financiero para hacer frente a los embates que le llegan del exterior, por lo que al dispararse el precio del dólar frente al peso mexicano, la pesada losa causada por los errores que se han venido cometiendo sexenio tras sexenio, hoy revienta como una bomba atómica, y como siempre perjudicando a los de abajo, a los que menos tienen, en una palabra a los jodidos de siempre, ya que confiados en sus negocios chuecos, las manipulaciones llegaron al colmo de comprar gasolina a los EEUU, mientras que nuestras refinerías, solamente trabajan al sesenta por ciento de su capacidad, cuando laborando al máximo, se podría producir a satisfacción la demanda de la población mexicana.

Es claro que hoy no podamos enfrentar las amenazas del presidente Trump, estamos maniatados, y todo es por culpa de los mismos mexicanos que hemos sido conformistas con programitas paternalistas y electoreros, perdiendo toda dignidad, por lo que ahora se requiere una reestructuración a fondo, de todo el sistema gubernamental, acabar de raíz con todos los parásitos enquistados en demasiados partidos políticos, las cámaras de diputados federales y senadores de la república, están sobresaturadas de quienes llegan a sus curules para servir sus propios intereses y no los del pueblo, cuyos presupuestos anuales son estrafalarios, pues se reparten miles de millones de pesos, mientras que al pueblo se lo lleva la chingada; definitivamente no hay ninguna razón para estar manteniendo tantos legisladores y partidos políticos.

Es hoy cuando ese cansado pueblo exige la liberación de su pesada carga, por todos lados se pide un cambio total con respecto al manejo de las finanzas públicas, ya que de cada sexenio, se suscita el acostumbrado fenómeno, del enriquecimiento de las familias en el poder, cercanas a la figura presidencial y de sus colaboradores y legisladores en general, y al mismo tiempo, en forma contradictoria, también es notorio el brutal incremento de los índices de pobreza por el brutal desempleo que lacera al pueblo mexicano, una dolorosa realidad, que es imposible de ocultar, y sin esperanzas de poderla revertir, pues son muchos los intereses que se mueven en torno a la administración pública federal, cuyo despilfarro de los recursos económicos en contubernio con el poder legislativo.

Todo lo que se está viviendo en el país en estos momentos, son el indicativo certero de que en México, se necesita ejecutar una verdadero cambio de forma y fondo en las estructuras gubernamentales, hacer una limpieza total en todos los aspectos, dar un golpe al timón de 180 grados, para darle al pueblo, lo que el pueblo merece, permitiendo con acciones directas y concretas alivianar la pesada carga que ha impuesto un sistema demasiado corrupto y protector de quienes se han burlado descaradamente del pueblo incluyendo Presidentes de la República y Gobernadores, acabar con el manto de la impunidad aplicando la ley en toda su magnitud, pero al parecer la cobija es demasiado ligera, ya que si alguno queda fuera, se destapa todo el estercolero.

Y como los vientos que soplan por todo el territorio nacional no son nada agradables, pues el pueblo llegó al límite de la prudencia y la paciencia, es ahora cuando el Presidente de México, debe demostrar que los habitantes de esta gran nación son primero ante todo, pero sobre todo, poniendo principal atención al hecho que se están viviendo tiempos preelectorales y que el 2018, definitivamente será crucial para el sistema político de todo el país, que seguramente se verá convulsionado de manera rotunda, pues por muchos años han jugado con la dignidad de las grandes mayorías que ya se cansaron de soportar tanta ignominia. En fin, a ver qué pasa.

VIGILANCIA SANITARIA

Ya son muchas las quejas de los comensales que acuden a cenar a ciertas establecimientos que se instalan al aire libre en distintos puntos de la ciudad, en donde después de ingerir los tacos sufren fuertes cólicos y diarreas, algunos hasta con vómitos, lo cual significa que los productos que expenden son de mala calidad o bien, que carecen de higiene suficiente a la hora de la preparación esos alimentos, por lo que sin duda alguna se requiere de la verificación sanitaria urgente antes de que la situación sea de alto riesgo y vaya a provocar algún deceso, ya que hasta al menos y según plática de los afectados, los síntomas se presentaron poco después de la ingesta de esa comida.

Según nos comentan, la verificación sanitaria se requiere de manera urgente en dos establecimientos que únicamente funcionan de noche, uno y en donde se han dado mayor cantidad de casos afectados, se ubica en los alrededores de donde estuviera ubicado el monumento a Don Pablo García y el otro, se coloca de manera provisional en pleno camellón sobre la avenida Concordia, al final y hasta donde los constructores la dejaron inconclusa, establecimiento portátil, en donde la preparación de los alimentos se lleva a cabo totalmente carente de higiene por estar en la vía pública y expuesto a todos los contaminantes que contiene el polvo que levanta la circulación vehicular.

Y así como estos existen muchos más en toda la periferia de la ciudad de San Francisco de Campeche, por lo que urge una campaña de regularización antes de que se vayan a provocar brotes de estas enfermedades que en caso de no atenderse a tiempo lleven al paciente hasta la muerte. Ojo, inspectores de la Copriscam.

MUY BIEN

Definitivamente, todo aquello que sirva para beneficiar o mejorar los aspectos o condiciones de la vida citadina de la sociedad, es muy bien vista por la misma ciudadanía, sobre todo, cuando se afirma y asegura por parte de las autoridades encargadas de la aplicación de la ley o reglamentos que será en forma pareja y sin distinciones de ninguna especie, sin embargo, todo cambia cuando Juan Pueblo se percata de la diferente triste realidad, ya que como siempre son los prestadores de servicios quienes hacen de las suyas te la complacencia de los responsables del orden público.

Es la Secretaría de Seguridad Pública, quien con la finalidad de garantizar el estatus de la ciudad capital del estado como segura y tranquila, lleva a cabo una rigurosa aplicación de la ley en todos los sentidos, principalmente en el tema de vialidad, por lo que de nuevo surgen los vistos buenos y malos, los primeros porque como sociedad se tienen que respetar los cánones que regulan el tráfico vehicular en la urbe y que sirven para evitar los caos y accidentes imprudenciales, lo que sin duda alguna queda distorsionado por completo, pues también quedan al descubierto las componendas de mandos medios y personal uniformado al mantener el proteccionismo para las empresas de taxistas y del transporte urbano colectivo.

San Francisco de Campeche, es una ciudad capitalina cuyo parque vehicular definitivamente sigue en aumento, la cantidad de vehículos de todos tamaños, formas y figuras, atestan las calles y avenidas todos los días de la semana, sobre todo, en las llamadas horas pico, durante las cuales el automovilista particular, circula con el “Jesús” en la boca y rezando a todos los santos les permita llegar con bien a su destino, ya que el tránsito se hace pesado, y de repente sale de la nada un motociclista que corre velozmente sorteando cuanto obstáculo se ponga enfrente, y no solamente se trata de los conocidos como moto-repartidores, sino hasta los irresponsables que además de llevar a su pareja, acomodan indebidamente dos o tres de sus hijos menores, incluso hasta en brazos de la mujer.

También, hay que enfrentar lo peor de todo, a los enloquecidos y ensoberbecidos conductores del transporte urbano, individuos carentes de la más elemental educación- cabe reconocer que no son todos pero sí la mayoría- unos auténticos cafres del volante, y hablar o señalar su comportamiento es mencionar todas las violaciones al reglamento de vialidad, sin embargo y de manera inexplicable, nadie, absolutamente nadie, les dice o hace nada, mucho menos levantarles alguna infracción, ni aún cuando las cometen en las mismas narices de los elementos policiacos, situación que también se puede comprobar con los taxistas, amos, dueños y señores de las arterias citadinas, a quienes los límites de velocidad les valen gorro, cambian de carril de circulación de manera intempestiva para levantar pasaje, y chistosamente encienden sus indicadores hasta que están parados a media calle.

¿Dónde están los elementos de vialidad?, ¿No que la ley se está aplicando en forma pareja?, ¿Cuándo se ha detenido o infraccionado a un microbusero o a un taxista? A ver quién tiene las respuestas.

LA PREGUNTA DE ESTA SEMANA.

Y que se escucha en el sector campesino ejidal del Estado. ¿Por qué será que nosotros los ejidatarios seguimos igual de jodidos? A ver quién tiene la repuesta.

