Visión Política

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

UN AÑO DE CONSOLIDACIÓN

Sin duda alguna los campechanos mantienen firme la esperanza de desarrollo y crecimiento, que durante poco más de un año se ha venido pregonando, y al mismo tiempo reconociendo la tenacidad y el empecinamiento del gobernador del estado Alejandro Moreno Cárdenas, en mantener un ritmo acelerado de gestiones ante las diversas dependencias del gobierno federal, acciones que, definitivamente han rendido frutos dirigidos a los sectores productivos, sin embargo, hablando con sinceridad y honestidad, ya son muchas las interrogantes que emanan del pueblo, sobre todo, de los más necesitados, del sector social y de manera directa y notoria del campesinado ejidal, así como de las micro y pequeñas empresas, ya que existen muchas trabas en todos los aspectos.

Queda claro que la población en general, reconoce la entrega del jefe del ejecutivo estatal, y su enorme compromiso de consolidación en este año 2017 al estado de Campeche, lo que sin duda alguna mantiene viva la llama de la esperanza, aunque también se debe tomar en cuenta, pero muy en cuenta, la severa crisis que afecta a todo el país, la caída del peso mexicano frente al dólar, la cerrazón de la frontera por orden del presidente gringo para los productos nacionales, las fatales consecuencias del gasolinazo de enero, los desvíos multimillonarios de los fondos públicos por parte de los funcionarios gubernamentales, una brutal combinación que se ha convertido en una verdadera bomba de tiempo corto, y que hasta el momento no ha podido desactivar, mientras que los efectos degradan directamente la economía familiar, especialmente de aquellos que menos tienen, los auto empleados, los desempleados y los que están totalmente abandonados y sin futuro por carecer de todo.

Puede considerarse que a pesar de todos los embates que vienen afectando la economía nacional, los campechanos hasta el momento se sienten seguros en cuanto a la estabilidad socio-económica, pues aun, cuando se navega en un mar de incertidumbre con respecto al aterrizaje de los presupuestos extraordinarios conseguidos en base a las gestiones que a diario realiza Moreno Cárdenas, el pueblo se mantiene firme en torno a su administración, pues se sabe de las amistad personal que existe entre el mandatario campechano y el Presidente Enrique Peña Nieto, lo cual puede considerarse como una garantía de éxito.

Definitivamente, Campeche requiere con urgencia la consolidación productiva y por ende económica, la promesa es real, se menciona de manera constante, solo que los bemoles para alcanzarla, se convierten en escollos muy difíciles de franquear, sobre todo, para aquellos productores del sector social, que por mucho tiempo se han quedado marginados y que fueron golpeados severamente en el sexenio pasado, pues fueron seis años de mentiras y latrocinio, y que sin duda alguna dejó marcada a la sociedad, una ciudadanía que hoy lo observan todo con recelo, sobre todo, con aquellos funcionarios de dependencias estatales, en donde se continúan acumulando las inconformidades por los desprecios y los malos tratos hacia quienes llegan en busca de ayuda y quienes regresan a sus comunidades con las manos vacías.

Es clara la posición del pueblo campechano, ya que confía plenamente en el Gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, al considerarlo como un político de palabra, decido y empeñado en cumplir con sus compromisos contraídos con los habitantes de la| entidad, es una situación real, la gente reconoce sus logros y, sobre todo, que mantiene el contacto directo con la ciudadanía, pero así mismo, de un tiempo a la fecha, se vienen acumulando muchas voces de reclamos hacia los funcionarios de las dependencias estatales, personas de abajo, que nada tienen que ver con el ambiente político que distorsiona la veracidad, la realidad, gentes trabajadoras que tienen cifradas sus esperanzas en los programas del gobierno del estado.

Muy cierto es que, en todo el ámbito estatal existen familias cuyas condiciones de vida no cumplen con las expectativas de los integrantes, sobre todo, cuando existen hijos menores de edad a quienes se tienen que entregar todo, sustento diario, educación hasta donde sea posible, pero sobre todo, abrirles las puertas para que alcancen nuevas y mejores oportunidades en un futuro cercano o de mediano plazo, seres humanos que diariamente luchan a brazo partido para sufragar los gastos diarios, seres humanos que radican en las colonias periféricas de las ciudades, así como de las zonas rurales, de donde salen mayor cantidad de desprotegidos y casi en el desamparo, y cuyas voces reclaman la atención del Gobernador, con la finalidad de poner en su lugar a quienes lo están traicionando al no cumplir con sus instrucciones de atender a toda la sociedad en forma igualitaria y erradicar las corruptelas entre socios, amigos o compadres.

Fue muy clara la postura de los campechanos, ya que por miles acudieron al llamado de Moreno Cárdenas, para la realización de la marcha de la unidad, en eventos que se llevaron a cabo en diversos municipios y la capital del estado, cuando dejando de lado colores partidistas, credos y preferencias, el pueblo se volcó en torno al gobernante, patentizándole su adhesión y solidaridad, como buenos mexicanos, al mismo tiempo dejando en claro que hay confianza en su gobierno en sus programas y proyectos de acción, bajo la| visión de hacer crecer a Campeche en grande, premisa que definitivamente debe ser secundada por todos sus colaboradores, y ejecutar aquel compromiso vertido por él mandatario de que, quien no cumpla, no le temblara la mano para correrlo del cargo, pero también se debe recordar que ha dejado en claro que aceptará críticas constructivas y no grillas baratas.

¿ORGANIZACIONES SOCIALES?

Apoyar a las organizaciones dizque sociales, es tirar el dinero a un barril sin fondo, ya que son agrupaciones regenteadas por dos o tres vivales, que supuestamente sus padrones contienen gentes campesinas, de zonas urbanas y de cuanto cristiano se pueden colgar, pero que en realidad solamente sirven para extorsionar a las autoridades municipales, estatales y federales, todos son pan de lo mismo, así como los integrantes del famoso Congreso Agrario Permanente, puro vivales, que se hacen llamar “lideres”, cuando no pasan de ser unos explotadores de la miseria de los hombres y mujeres del campo, a quienes utilizan para sacar recursos económicos de los programas de la federación y los engañan con unos cuantos pesos, mientras ellos se llevan la tajada del león, son unos verdaderos tracaleros, utilizan las necesidades de las personas que inocentemente creen en sus promesas, cayendo en sus redes de manipulación, pues a la hora de recibir los apoyos, estos jamás llegan a manos de los jodidos.

Desde hace mucho tiempo se ha venido mencionando en diversos medios de comunicación, escritos y electrónicos, el comportamiento nefasto de esos organismos y sus cabecillas, auténticos embaucadores profesionales, que inventan cuanto organismo se les ocurre, se consiguen unos cuantos incautos, los acarrean, colocando en sus manos pancartas de cartulinas y con faltas de ortografía solicitan apoyos de todo tipo, tanto por dinero en efectivo como en especies y por cantidades exorbitantes, plantándolos en los edificios públicos que albergan los tres niveles de gobierno, valiéndoles gorro las afectaciones que provocan a terceras personas.

Ahora bien, no se necesita ser historiador, ni recurrir a los libros de historia moderna, para conocer el historial de todos y cada uno de esos engaña bobos, con todo el debido respeto que merecen quienes los siguen, pues se entiende que sus múltiples y enormes necesidades, buscan ayuda pero desgraciadamente caen en las manos de esos vivales que comercian con el dolor ajeno, buitres que solamente saben sacar provecho de manera personal y para sus familiares, compadres y amiguitos cercanos.

Es por ello que los funcionarios de los gobiernos municipales, estatal y federal, deben ser más escrupulosos en la atención que se brinda a este tipo de organizaciones, que en primer lugar quien sabe en donde están registrados, tampoco quien certifica la veracidad de sus agremiados, mucho menos presentan sus actas constitutivas, y aún cuando esos escollos se queden de lado, es claro que las instrucciones del Presidente Enrique Peña Nieto, son claras y concretas, apoyar la economía social, eso no quiere decir que se suelte dinero a manos llenas a ciertas agrupaciones dirigidas o encabezadas por individuos de dudosa honestidad.

Ciertamente, como dijera Vicente Fox, atender a las clases sociales más necesitadas, es una obligación de los tres niveles de gobierno, sobre todo, cuando en las últimas décadas, el desempleo y la pobreza, desgraciadamente se incrementan de manera increíble, a pesar de que anualmente se manejan cifras golondrinas, en las evaluaciones que llevan a cabo las dependencia gubernamentales, número que de ninguna manera cuadran con la verdadera realidad que se vive en todo el país, y que sin duda alguna es la auténtica causa de la migración de miles de mexicanos hacia el territorio vecino del norte y quienes hoy pagan las consecuencias de un gobierno netamente racista y perverso.

Pero, retomando el caso de las organizaciones manipuladas por individuos reconocidos como perfectos vividores, por salud propia de las dependencias encargadas de los manejos de programas dirigidos al sector social, ya es hora de frenar a quienes medran con las necesidades y el dolor ajeno, aquellos sujetos que sin trabajar en algo productivo y benéfico, se den lujos de ricos, presentando al frente de pequeños grupos de gente humilde, que realmente requiere de las ayudas federales, estatales o municipales, y que al final de cuentas son despojados por estos vivales que se llevan la mayor tajada a sus bolsillos, mientras que a los seguidores les entregan las migajas.

Las delegaciones de dependencias federales como la Sedesol, INAES y Sagarpa, entre las principales federales, así como la Sedesyh y la SDR por parte del gobierno del estado, son quienes tienen la facultad de erradicar esos organismos manipuladores y mal intencionados, al ejecutar las formas directas de atender de manera individual las peticiones de los campechanos en todos los aspectos y rubros, pues queda claro y comprobado, que todas, así sin lugar a dudas, todas las agrupaciones dizque sociales, están en manos de unos cuantos pseudo líderes que lucran con las gentes que menos tienen, al utilizarlas como carne de cañón, para chantajear a las autoridades en general, única forma que los recursos económicos lleguen a las manos directamente a quienes deben llegar y al mismo tiempo acabar de una vez por todas con los enriquecimientos ilícitos.

LA PREGUNTA DE LA SEMANA

¿Hasta cuándo la Copriscam, atenderá el llamado de llevar a cabo las inspecciones, en taquerías consideradas como focos de infección, como El Carnalito y San Judas Tadeo, en donde se han dado brotes de Salmonela?

arturopumarodriguez@yahoo.es