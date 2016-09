Visión Política / El reconocimiento, el mejor pago

now playing

now playing

now playing

now playing

now viewing

No solo se trata de una evaluación oficial para dar a conocer que el mejor gobernador estatal de todo el país, es el joven mandatario campechano, quien se coloca como el mejor calificado, un reconocimiento totalmente respaldado por una ciudadanía que se ha unificado a su proyecto de gobierno, en el cual queda claramente de manifiesto el principal empuje en sus actividades de gestión, ya que para Alejandro Rafael Moreno Cárdenas no existen barreras, ni puertas que no se puedan abrir.

Como gobernante ha demostrado a plenitud, su enorme compromiso de hacer crecer a Campeche en grande, una misión que sin lugar a dudas para muchos representa algo imposible, pero que en la actualidad es un hecho alcanzar esas metas.

La mejor calificación que se pueda alcanzar la ofrece el agradecimiento de un pueblo dispuesto a trabajar junto con su gobernante, eso afortunadamente sucede en Campeche, en donde la ciudadanía se contagia con la dinámica incansable de Moreno Cárdenas, que lo mismo realiza giras de trabajo hasta en los rincones más apartados de la entidad, que viaja a la capital del país y se entrevista con los funcionarios de primer nivel del gobierno federal, regresando siempre con nuevos programas de inversión en beneficio de los campechanos, ya que sin lugar a dudas queda demostrada la amistad que existe entre el gobernador del Estado y el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto.

Reconocer al gobernante campechano como en número uno del país, se dice fácil, pero lo incuestionable es que a un año de haber iniciado la administración estatal, los logros alcanzados en este periodo, están a la vista de toda la ciudadanía, un pueblo que sin lugar a dudas sabe reconocer el trabajo que viene realizando el gobernador del estado y su equipo de trabajo, el cual se ve reforzado con las actividades directas y específicas de todas y cada una delegaciones de las dependencias federales y de manera conjunta impulsar el crecimiento y desarrollo productivo y económico de Campeche.

No es una evaluación realizada al vapor, sino que el Gabinete de Comunicación Estratégica, en la encuesta semestral, ubica a Alejandro Moreno Cárdenas como el mejor gobernador del país, reconocimiento que es el sentir de los campechanos que vienen recibiendo los frutos de las acciones gubernamentales del nuevo sexenio, ya que el compromiso de hacer crecer al Estado en grande, poco a poco se convierte en una realidad, para beneplácito de los habitantes de la entidad, pues por todos lados van llegando los beneficios como solución de problemas que durante muchos años se fueron quedando relegados, hasta ahora cuando se atienden de inmediato.

La ciudadanía sabe a ciencia cierta que Campeche avanza con pasos firmes hacia un futuro con mejores expectativas de vida para las generaciones venideras, lo que permite el renacimiento de las esperanzas y sobre todo, la confianza en su gobernante estatal, cuyo trabajo y esfuerzo lo mantiene cerca del pueblo, con quien mantiene un dialogo abierto y permanente, de donde surge de manera espontánea el agradecimiento de las familias por el mejoramiento de sus condiciones de vida.

La evaluación de reconocimiento como EL MEJOR GOBERNADOR DEL PAIS, es la expresión real y concreta de todos los campechanos en general, quienes se unifican a las acciones de los programas de gobierno.

CASTIGO A LOS CORRUPTOS

Con las acciones de las autoridades encargadas de la procuración de justicia al encarcelar a los ex funcionarios señalados como cabecillas de la corrupción imperante el sexenio pasado, se logra recuperar la confianza plena del pueblo campechano en las autoridades estatales, es con el castigo en contra de quienes lucraron de manera personal con los recursos públicos, como se hace realidad la aplicación de la justicia, lo que también demuestra claramente que nadie va a gozar de impunidad y que con estas últimas aprehensiones se comienza a deshilar la madeja; vulgares ladrones que quizás se creyeron reyezuelos para hacer y deshacer con las finanzas públicas.

Ya son cuatro o cinco los ex funcionarios que están disfrutando de las frías mazmorras de San Francisco Kobén, acusados de malversación de fondos públicos, o sea, como involucrados directos de CORRUPCION, el sello que fue impuesto por los campechanos a todo el sexenio pasado y cuyos principales cabecillas están en la mira de las investigaciones que se siguen realizando, cuyos resultados que hasta el momento han permitido la aprehensión de esos sujetos, son plenamente aplaudidos por el pueblo que sin lugar a dudas, respalda abiertamente la aplicación de la justicia y al mismo tiempo exige más castigos para quienes se enriquecieron a costillas del sufrido pueblo que tuvo que soportar demasiadas vejaciones durante esos seis años del desgobierno de Fernando Eutimio Ortega Bernés.

El pueblo campechano de todos los estratos sociales y económicos, pide el castigo ejemplar para quien es señalado como el principal orquestador de la brutal corrupción que se dio en el sexenio pasado, un individuo que supo incrustarse como sanguijuela , para pasar de un simple empleadillo de la ex Secud, a llegar a ser el hombre fuerte del gobierno puruxista, y desde la Secretaría de Gobierno del Estado, organizar el grupo dedicado a la explotación económica de todos los recursos financieros que caían en sus manos.

William Roberto Sarmiento Urbina, el nativo de Sihochac, municipio de Champotón, es el claro ejemplo del resentido social que nunca pudo olvidar su origen humilde, que con muchos esfuerzos de su familia pudo estudiar, al llegar al poder en el Gobierno del Estado, de inmediato sacó a relucir su ambición reprimida, dedicándose de lleno a corromper toda la administración pública estatal, ya que nada se movía sin que previamente fuera autorizado por el protegido, ahijado y todopoderoso secretario de Gobierno, quien incluso llego a rebasar al mismo Ortega Bernés.

Con la detención y encarcelamiento de Enrique Iván González López, ex presidente municipal de Carmen, y sus secuaces, acusados de malversación de fondos públicos por alrededor de diez millones de pesos, y otros actos de corrupción cuyas sumas se elevan de maneras millonarias, de nuevo se dejan escuchar las voces populares que exigen la aplicación de la justicia en contra del mismo Ortega Bernés, pues no aceptan que haya sido protegido al nombrarlo embajador en Paraguay, así como de Sarmiento Urbina, cuyo enriquecimiento es demasiado descarado y ofensivo para el pueblo.

Por todos se puede escuchar los comentarios que manifiestan los ciudadanos, señalando que ya es hora de acabar con los funcionarios corruptos, que así como se están metiendo a la cárcel a los ex funcionarios de bajo nivel, que se aplique la justicia a los peces gordos, y no solamente se trata de los habitantes de las ciudades, es un clamor generalizado hasta en las comunidades más apartadas de la geografía estatal, la petición es clara y directa, todos quieren ver en la cárcel a Roberto Sarmiento Urbina, como principal responsable de todo el desmadre que se suscitó en el sexenio pasado, cuyas riquezas bañaron a toda su familia, dineros que sin duda alguna salieron de las finanzas estatales, y para muestra basta un botón, ¿cómo puede comprobar Rubén Sarmiento Villacís, el gasto millonario de su viaje al Vaticano para saludar al santo Papa, con un sueldito de profesor jubilado?

Robertito, “El Gordo”, tendrá que responder sobre las millonarias propiedades de las que ahora hace gala, como son las extensas superficies de cañaverales en la región de Sihochac y otras partes del municipio de Champotón, los ranchos ubicados en diferentes partes del estado de Campeche, las mansiones en la capital del estado y otros como Yucatán y Quintana Roo; los yates de lujo de los llamados aerodinámicos y plenamente identificados con el narcotráfico; esta fichita que fungió como Secretario de Gobierno en el sexenio pasado, definitivamente tiene3 muchas cuentas que aclarar, y aunque se sabe que anda huyendo de la justicia, las autoridades seguramente ya lo tienen bien ubicado por lo que en cualquier momento lo pueden agarrar, y demostrar plenamente al pueblo, que es cierto y que nadie está por encima de la ley.

PALIZADA, DE MAL EN PEOR

No cabe duda que la decisión electoral de los habitantes del municipio de Palizada fue totalmente errónea, una brutal equivocación, que hoy se lamentan, aunque ya es demasiado tarde y solamente tienen la única opción de aguantar la chinga que ellos mismos se buscaron; ya no tiene caso estarse quejando como plañideras ni buscar culpables, mucho menos a los traidores, pues de antemano se sabían quiénes eran y cómo actuaban, sin embargo, al parecer creyeron en la inmortalidad del cangrejo, y confiaron en el “presidente del pueblo”, quien les iba a dar, el que los iba a sacar de pobres, el que ofreció trabajo para los más necesitados, Pedrito era él que iba a cambiar el sistema municipal de gobernar.

Y vaya que les dio, lo que merecen por confiados, también los está sacando de pobres, porque ahora los están hundiendo en la miseria, nadie se puede quejar, ya que efectivamente les cuesta mucho trabajo conseguir lo más indispensable para comer, y para enviar a los hijos a la escuela, pero lo mejor de todo es, que desde siempre se ha acusado y señalado a todas las ex autoridades de ser ratas y corruptos, nadie escapaba a esa tipificación, todos fueron ladrones, por eso en cuanto llego Pedro Ayala Cámara al poder local, efectivamente cambió todo: la administración municipal se convirtió en su empresa particular, el dinero se gasta a manos llenas, pero para beneficio de unos cuantos funcionarios, claro está, encabezados por Pedrito “El Shet”, ahora también conocido como “El Chivo”.

El cambio fue total, ya que el ofrecimiento de dar trabajo se convirtió en una pesadilla, pues apenas llegó a la silla presidencial del municipio, inicio la cacería de brujas, despidiendo a más de doscientos empleados por el solo hecho de ser priistas, afectando a gran parte de la población, esa fue la primera muestra del enloquecimiento de Ayala Cámara, al grado tal que todos los cargos en los puestos de confianza quedaron en manos de gente traída de fuera, personajes que definitivamente no tenían ningún compromiso con los paliceños, pero si algo que duro muy poco tiempo, ya que muchos se fueron por no caer en los juegos sucios autorizados por el mismo Alcalde, otros más fueron despedidos al chocar con los caprichos del Chivo.

De todo esto dio el origen que salieran a relucir todas las traiciones que se dieron en los tiempos de campaña, de tal forma que primero se rumor´´o por todo el Pueblo Mágico, la doble cara de Carlos Ayala Fernández del Campo, principal cabecilla de hacer los amarres para dar el triunfo al panista, le siguió el estercolero encabezado por el ex presidente municipal Vicente Guerrero del Rivero y su grupo de lambiscones, quienes andan manejando la idea de que el médico veterinario va a jugar otra vez como candidato a la Alcaldía, bien sea por el PRI o de manera independiente y de esta forma regresaran a ser funcionarios municipales con mayor experiencia, pero en el saqueo de las arcas públicas.

La muestra más clara de esas traiciones quedan claramente de manifiesto en el flamante presidente de la asociación ganadera de los ricos, Antonio Domingo Lara del Rivero, cuyo pago fue nombrar a su hija Olga del Carmen, como tesorera municipal, encargada de manejar los recursos económicos oficiales a diestra y siniestra, cumpliendo todos los caprichos de su protector y amante, Ayala Cámara, según lo señalan los mismos habitantes de la Perla de los Ríos.

El despilfarro que se viene dando desde el inicio de la presente administración pública municipal, ha sido y es perjudicial para la población en general, ya que decenas de familias necesitadas acuden a las oficinas de Palacio Municipal, solo para sufrir desprecios, ya que al abandono de los jefes, los gatos hacen de las suyas, y cuando de casualidad se logran encontrar al Alcalde, la repuesta es la misma, “No hay dinero, el Gobierno del Estado nos tiene jodidos”, cuando la triste realidad es que el presupuesto se gasta en pachangas, alcohol y drogas, viajes de diversión por toda la península y la adquisición de bienes raíces a nombre de Pedro Ayala Cámara.

Es de reconocer que “El Shet” no tiene un pelo de tonto, pues poco a poco ha ido comprando la conciencia de los regidores, sean panistas o priistas, tal es el caso de Fermín Díaz Damas, cuya familia ha vivido todo el tiempo de las siglas del tricolor y quien hoy en día con todo descaro, mantiene una relación d emasiada sospechosa con el Presidente Municipal Pedro Ayala, ya que este le cumple hasta el mínimo capricho al junior, incluyendo las jugosas apuestas en las carreras de caballos, así como el apropiarse de la camioneta Yukón y todos los gastos de combustibles, mientras que al pueblo se le niega hasta las medicinas.

Por último, y al parecer la gota que derramó el vaso, fue la llegada de gente extraña en los días de la tradicional feria anual, quienes con todo descaro portaban armas de distintos calibres, al parecer contratados por el Ayuntamiento para reforzar la seguridad del Alcalde, quien al parecer en estado etílico o viajando en el espacio sideral a causa de algún enervante, sin recato alguno durante el baile amenizado por la banda “Los Recoditos”, se subió al escenario y tomando el micrófono se puso a cantar ante el asombro popular, ya que las carcajadas surgieron de manera espontánea, por la interpretación del personaje con labio leporino.

La situación en este municipio es bastante inquietante, ya que se rumora a voces que solamente va a esperar la fecha en que Pedro Ayala Cámara se pare frente al pueblo a rendir su primer desinforme de la administración municipal, y a gritos van a exigir cuentas claras, incluso ya se viene convocando a la población para que se presenten y realizar una manifestación masiva, y no dejar salir al “Shet” hasta que aclare todas las dudas en el uso de los recursos económicos del Ayuntamiento, o bien que entregue su renuncia por escrito y quede sujeto a una investigación a fondo y pague con cárcel todas los porquerías que ha realizado en estos doce meses como presidente municipal, catalogado como el peor de toda la historia paliceña.

HOPELCHEN

Siempre se ha considerado a los habitantes del municipio de Hopelchén como un pueblo pacífico, honrado y trabajador, gente que ha tenido que soportar autoridades municipales surgidas de la alternancia en el poder, sin embargo, han fallado en sus elecciones, pues la mayoría fueron malos gobernantes, lo que fue provocando un rezago que afecta a gran parte de la población, y aunque las autoridades estatales y municipales apenas llevan un año en la administración pública, se va observando un cambio radical en todos los aspectos, en la vida socio-económica de los cheneros, quienes saben que cuentan con el apoyo irrestricto del Gobernador del Estado Alejandro Moreno Cárdenas y del Presidente Municipal, Ignacio España Novelo.

Solo bastó visitar por dos días parte del municipio de Hopelchén y platicar con las familias para escuchar de viva voz los comentarios de agradecimiento y reconocimiento favorable a los dos niveles de gobierno, y aunque a veces es un poco complicado entenderlos, ya que parte de la plática se escucha en español y otra en maya, siempre está presente la franqueza, la espontaneidad y sobre todo esa sinceridad de quienes habitan en comunidades apartadas y sin tanta tecnología moderna, y en verdad que es fácil convivir con ellos, pues la timidez que en ellos es natural, se pierde a los pocos minutos, ya que son seres que tienen una intuición que les permite detectar a quienes se acercan de buena gana y a quienes solo buscan burlarse o humillarlos por su condición de nativos auténticos descendientes de nuestra cultura ancestral.

La mayoría de los ciudadanos reconocen el trabajo de las autoridades estatales y municipales, señalando que había calles, parques o cominos que durante más de diez años se habían quedado en el olvido y que ahora con apenas un año, ya todo cambió y por ejemplo, en seis colonias de nueva creación en la cabecera municipal, ya cuentan con alumbrado público y agua potable, así como la apertura de calles, otras personas señalan que nunca antes, ninguna autoridad municipal se preocupó por las áreas deportiva, por eso le agradecen a Nachito, como le dicen al presidente municipal de cariño, que apenas en este corto tiempo, ya se cuenta con ocho canchas techada en toda la geografía chenera, para beneplácito de la niñez y la juventud de todas las edades.

Son esas mismas familias quienes reconocen todo el apoyo que vienen recibiendo por parte del gobernador del estado Alejandro Moreno Cárdenas, cuyos programas van permitiendo la diversificación en las actividades productivas agrícolas y ganaderas, así como el mejoramiento de caminos cosecheros y carreteras de acceso hacia los espacios arqueológicos motivando, así las actividades turísticas, ya que este municipio tiene mucho que ofrecer a los visitantes locales, estatales, regionales, nacionales y extranjeros.

Son las mujeres y hombres de todas las edades, quienes reconocen abiertamente a las dos primeras damas, la licenciada Christelle Castañón de Moreno y a Glendy España de España, presidentas del DIF Estatal y Municipal, respectivamente, por toda la dedicación y la vocación de servicio en favor de las familias que menos tienen y de manera especial para impulsar la actividad artesanal, lo que sin duda alguna permite obtener mayores ingresos económicos para mejorar sus condiciones de vida.

Caminar por los barrios, colonias populares y comunidades de toda la geografía chenera, es tener la oportunidad de platicar con los habitantes y comprobar su amabilidad que con toda franqueza responden a las preguntas, y quienes con toda la sencillez del mundo ofrecen un vaso de agua fresca para mitigar el terrible calor que se deja sentir por toda la región, o simple y sencillamente abren la puerta de su casa para ofrecer un refugio y evitar una mojada con el agua de lluvia, que también se deja sentir por horas enteras.

Como es de esperarse, la plática surge espontanea, al principio de temas insulsos, hasta llegar al aspecto económico, en donde señalan que efectivamente hay crisis y que es bastante difícil ganar cuando menos algo para la alimentación de los hijos y darles educación, pudiendo notar que para todos ellos es de vital importancia educar a los vástagos, ya que también existen los problemas con las cosechas, la producción de miel, y al mismo tiempo reconocen los apoyos que reciben del gobierno del estado y del Ayuntamiento de Hopelchén.

Afortunadamente ya cambiaron los tiempos y los funcionarios, hoy se tiene gente de palabra que hasta ahora están cumpliendo con sus compromisos, no nos podemos quejar aseguran los habitantes de esta región, ya que cuando acuden a la presidencia municipal, siempre cuentan con la mano amiga de Nachito, aunque en realidad siempre anda en giras de trabajo o supervisando el avance de las obras, y eso permite mayor acceso y facilidad para platicar con él.

En cuanto al gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, todos los comentarios coinciden al decir que en cada visita que realiza el municipio de Hopelchén, siempre hace anuncios o inaugura obras de beneficio colectivo, nadie se queja, solo expresan gratitud, y sobre todo confianza en su administración, asegurando que los cheneros han recibido más en estos doce meses del gobierno de Alito que en todos los seis años anteriores, y que efectivamente Hopelchén van creciendo en todos los aspectos.

arturopumarodriguez@yahoo.es