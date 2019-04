Viven Pasión y Muerte de Jesucristo

Miles de fieles católicos con amor, fe y devoción, recordaron la Pasión y Muerte de Cristo en el Viernes Santo, a través del Viacrucis viviente, que desde hace 57 años realiza la Iglesia de Santa Ana de esta ciudad capital.

Desde temprana hora, niños, jóvenes y adultos se dieron cita en el atrio de la parroquia de uno de los barrios más tradicionales de Campeche, para presenciar cada uno de los pasajes bíblicos, escenificados por más de 60 actores, entre fariseos, Poncio Pilatos, María Magdalena, Verónica y María la madre de Jesús, que este año fue interpretado por Francisco Cahuich Mayor.

Aunque parecía que las altas temperaturas y la intensidad de los rayos del sol que se registraron desde muy temprano, prevalecerían durante ayer viernes, en plena representación cuando Jesús era juzgado, una intensa lluvia provocada por el frente frío No. 52 sorprendió a los presentes, razón por lo cual unos momentos se tuvo que suspender la actividad religiosa.

Fue a las 10 de la mañana que dio inicio la procesión de la Viacrucis encabezado por el párroco Armando José Rosado Cel, que acompañado de los fieles católicos, con cánticos religiosos, recorrieron las principales calles del barrio.

El recorrido con la cruz, duró alrededor de 2 horas y se escenificó las caídas de Jesús.

La escena que más conmovió a los creyentes fue cuando se encuentra con su madre y la consuela, ahí se encontraba la Verónica, quien secó su rostro con un paño y ocurre el milagro del santo sudario.

A pesar de que el camino fue largo, los fieles católicos vivieron ese momento de dolor hasta retornar de nuevo al atrio de la iglesia, donde Jesús fue clavado en la cruz y se reflexionó sus 7 palabras: “¡Padre, perdónalos, no saben lo que hacen!”, “¡Yo te aseguro: hoy estarás conmigo en el paraíso!”, “Mujer, ahí tienes a tu hijo”, “¡Dios mío, Dios mío, porque me has abandonado!”, “¡Tengo sed!”, “¡Todo está cumplido!” y “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu”.

Cabe mencionar que durante el recorrido no se registró algún percance y se contó con la presencia de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Cruz Roja Mexicana.

SANTO ENTIERRO

Por la noche, cientos de fieles católicos acompañaron a la Virgen María en su luto, durante la procesión del Santo Entierro “Marcha de Silencio”, que encabezó el párroco Francisco Velázquez Trejo, que partió de la Santa Iglesia Catedral “Nuestra Señora de la Purísima Concepción.”

Al son de los tambores con un sonido lúgubre y nostálgico, niños, jóvenes y adultos, en silencio recordaron el momento doloroso que vivió la Virgen María acompañada de San Juan, tras la muerte del Padre Celestial.

La grey católica recorrió la calle 8, Circuito Baluartes y calle 10 para retornar a la Iglesia y estar presentes en el Rosario del Pésame, donde rezaron, meditaron y acompañaron a la Virgen Dolorosa, la madre de Jesucristo, en el hecho de haber perdido a su hijo en la crucifixión.

Momentos antes del doloroso momento, el párroco Francisco Velázquez Trejo, ofició la celebración de los Santos Oficios, donde destacó que Jesús dio su vida libremente para el perdón de nuestros pecados.

Refirió que el pueblo pidió la crucifixión de Jesucristo porque estaba manipulado, por lo cual, exhortó a los presentes de no dejarse manipular para no cometer injusticias y de apoyar a quien más lo necesita.

-Como lo vivió Jesús, muchas personas no entienden que un niño es inocente y nadie tiene derecho de quitarle la vida en un aborto. Hay que defender a los inocentes y pobres. Jesús bajó para rescatarlos y ofreció su vida. Dijo que nadie ama más a la vida a quien da la vida por el amigo. Y él ha dado su vida por nosotros -concluyó.