Viviré de mis ahorros, señala EPN

El presidente Enrique Peña Nieto se dice tranquilo en la recta final de su mandato, asegura que no dejará el país y confiesa que vivirá de sus ahorros en lo que se “reinventa” en una actividad distinta a la política, la cual ha dicho que dejará después del 1 de diciembre.

En plática con el periodista Ciro Gómez Leyva, el titular del Ejecutivo federal dijo sentirse bien “por los logros, por los resultados, porque hay un saldo positivo para el país”.

“Eso me da satisfacción y me hace sentir bien conmigo”, dijo en la entrevista cuya segunda parte fue transmitida la noche del jueves en Grupo Imagen. Cuestionado sobre si permanecerá en el país, respondió: “No, aquí me quedo. Soy mexiquense y espero vivir en el Estado de México”.

Al hablar de sus planes a futuro y de qué vivirá cuando deje la presidencia de México, Peña Nieto explicó que “en los primeros meses, y con mis ahorros, espero dedicarme a pensar, a reflexionar, quizá a alguna labor de esparcimiento. Lo que tengo definido es que no me dedicaré a la política. Buscaré reinventarme en una actividad distinta”.

“Voy a pensar y a definir qué quiero hacer. Pero será algo distinto a la política… Estoy tranquilo. Encaro la recta final con trabajo, entusiasmo, optimismo. Y con dedicación para dejarle las mejores condiciones a quienes habrán de recibir la estafeta para gobernar a este país. Le deseo al presidente electo el mayor de los éxitos y que le siga yendo muy bien”, comentó Peña Nieto.