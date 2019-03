Voraz incendio consume 15 hectáreas de pastizales

Brigadistas de Protección Civil acudieron a verificar el voraz incendio que se desconoce que lo causó rumbo al campo de menonitas en Hopelchén

HOPELCHÉN.- A dos kilómetros aproximadamente de Hopelchén, rumbo a los campos menonitas de Nuevo Progreso se quemaron alrededor de 15 hectáreas de pastizales en potreros, brigadistas de Protección Civil acudieron a verificar el voraz incendio que se desconoce que lo causó.

Los de Protección Civil estuvieron a la expectativa del avance de fuego y aunque no intervinieron, las flamas se extendieron sin afectar otra cosa más que los pastizales, no se sabe que fue lo que provocó la quema y en la región de los chenes ya se dieron varios incendios carreteros que se han controlado, pese a que todavía no se ha dado de manera oficial la temporada de quemas.