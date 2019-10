Vuelve el circo de Morena y panistas

Una vez más, la sesión del Congreso del Estado se volvió un verdadero ring de palabras y retórica, tras presentar la panista Nelly del Carmen Márquez Zapata, un punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda, y a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que consideren la apertura de una bolsa de recursos para apoyar a todos los municipios del país.

Para hechos, hablaron los diputados María Sierra Damián, Jorge Nordhausen Carrizales, Emilio Lara Calderón, José Luis Flores Pacheco, Antonio Gómez Saucedo y Francisco Inurreta Borges.

El “team” morenista defendió obviamente las políticas púbicas implementadas por el Gobierno Federal, la austeridad y la falta de honestidad hasta el cambio de régimen.

Refutaron que la participación para los municipios en el año fiscal en curso fue de 19 mil 817 millones y que para el 2020 será de 944 mil 271 millones. “Los Municipios tienen que comprobar el buen uso de los recursos y en forma honesta”, señaló la diputada María Sierra Damián.

Nordhausen Carrizales urgió al Congreso de la Unión a fortalecer el pacto federal, por ser los Municipios la primera base de atención a los ciudadanos, pues dejó de estar a disposición de los municipios recursos por el orden de los 250 mil millones de pesos que podían gestionar a través de diferentes instancias, independientemente del gasto corriente.

Emilio Lara Calderón, del PRI, coincidió con lo dicho y propuso que del 20 por ciento de participaciones a las entidades federativas se amplíe al 25 por ciento.

Flores Pacheco recalcó que todo lo que reciben de la Federación se ha mantenido y señaló que lo que añoran los panistas son los recursos del Ramo 23, que antes negociaban o gestionaban con sus diputados federales, y ahora se canalizan en beneficio nacional.

“Que nos diga la ex diputada federal cuanto de esos recursos le tocaba”, cuestionó a Márquez Zapata, quien le respondió que no le tocó nada.

CUESTIONAN EXCESOS DEL ALCALDE FERNÁNDEZ

“Vamos a decirle al alcalde (de Campeche) cuánto le resta todo su banco de boots, sería interesante saber hasta cuánto ganan. Dicen que no hay recursos pero no hemos visto nunca sus finanzas”, enfatizó el coordinador de los diputados de Morena, José Luis Flores Pacheco, y agregó hay prioridades: salud, economía de los de abajo, y otros rubros importantes.

La diputada María Sierra cuestionó también a qué fue Eliseo Fernández a los países árabes, “¿Qué nos trajo, qué propuestas, cuánto gastó en ese viaje y que beneficios le trajo a Campeche?”, espetó.

Asimismo, dijo, le pareció correcto que el Congreso del Estado ya no le pague más días de estancia a los diputados, para eficientar los recursos, “yo venía dos días y no me quedaba en ningún hotel ni ando generándole gastos a este Congreso, porque es dinero del pueblo”, acotó.

Finalmente, dijo, cuesta mucho trabajo aceptar los cambios y más cuando se trata de un cambio de régimen.