Ya basta de pretextos; es hora de trabajar: Garo a Eliseo

El ex alcalde Edgar Hernández asegura que dejó en las arcas municipales 10 millones de pesos para los compromisos de fin de año

Que el alcalde Eliseo Fernández Montufar se ponga a trabajar y deje a un lado los pretextos, manifestó el ex presidente municipal de Campeche, Edgar Hernández Hernández, al recalcar que dejó recursos por 10 millones de pesos para hacerle frente a los compromisos de fin de año con los servidores públicos municipales.

“Sin embargo, no es obligación de ninguna administración dejar el total de esta prestación, es un convenio que se hace a voluntad con los gobiernos municipales para que en la medida de sus posibilidades se vaya haciendo ese ahorro durante todo el año”, explicó.

En entrevista, afirmó que es responsabilidad de cada administración municipal cumplir con los sueldos, salarios y prestaciones de los servidores públicos.

De la deuda por 50 millones de pesos que recién aprobó la actual administración para cubrir salarios y sueldos, acusando que el ex edil vació las arcas municipales, Hernández Hernández aclaró que en dos ocasiones durante su gestión adquirió deuda por la misma cantidad en dos ejercicios fiscales diferentes que pagaron y cumplieron en tiempo y forma.

-No dejamos ningún compromiso de ese tipo, no dejamos deuda pública. Entonces, no sé a qué se refiere el señor de una demanda penal o judicial.

Finalmente, insisto, quien califica las cuentas de los gobiernos tanto estatal como municipal es la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Respecto de la acusación del presidente municipal en turno en su contra por presunto espionaje, dijo desconocer de qué habla, “si desconfía, si ahí estaba la cámara seguramente a mi me espiaban igual, porque yo nunca mandé a colocar ningún artefacto de ese tipo ni tampoco actúo de esa manera”, puntualizó.

Y agregó que quien acusa está obligado a demostrar. “El que nada debe nada teme”, remató.

A pregunta expresa respondió que no solo ha llamado a buscar a ex directores de su administración, “a mí también. Ya lo dije en una ocasión, la primera vez que me requieren para aclarar es por el tema de uso y destino del Teatro Toro, no es por la falta de recursos ni por haber dispuesto de manera errónea algún programa o bien municipal, simplemente era para ver si existía algún documento con el Gobierno del Estado para que ellos tengan la responsabilidad y administración del teatro, fue público, el Cabildo lo aprobó y ahí está el documento”.

Sostuvo que despidos de personal incluso de más de 25 años, no es porque no haya para pagarles sus salarios, sino porque está acomodando a sus compromisos, y finalmente, sugirió al alcalde panista que en lugar de pretextos y andar echando culpas, “que se ponga a trabajar”.