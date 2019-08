Ya nadie tumbará la 4ª Transformación: Monreal

El Presidente de la Coordinación Política en el Senado de la República reiteró que las protestas y acciones mediáticas no son la vía para buscar solución a los problemas

Ante las protestas que se registran en carreteras del estado de Campeche y las críticas por la falta de la llegada de Petróleos mexicanos (Pemex) a la Isla de Carmen, asegura el Presidente de la Coordinación Política en el Senado de la República Ricardo Monreal Ávila, nada ni nadie frenará la cuarta transformación que inició apenas hace unos meses.

Dijo no se deben dejar engañar y sobre todo por quienes están haciendo actos que no llevarán a una solución a un problema que se tiene que dialogar y tratar de enfocar sobre todo que llaman una molestia, al no permitirles que manejen un recurso económico que está llegando de manera directa a las manos de quienes en verdad lo requieren.

Comentó, se respeta la libre manifestación mientras que esta también no afecte a terceras personas, pues hay leyes que se tienen que hacer cumplir, además que los conflictos de tierras se analizan, pues existe muchas cosas detrás que favorecen a los de siempre.

Señaló con la llegada de Pemex, se han visto retrasados debido a que la empresa de todos los mexicanos sufrió un abandono total, mismo que está recuperando trabajo que le ha tocado al Presidente de la República Mexicana.

Finalizó, el Tren Maya, la refinería de Dos bocas y el aeropuerto que se construyen se van culminar y serán obras que en mucho beneficiarán a todo el país.