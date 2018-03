Sigue desbandada en el PAN; renuncia Portela

*Yolanda y Eliseo, culpables de la desbandada panista: Portela *Francisco Portela Chaparro renuncia al PAN como militante

Más de 100 nuevas renuncias en el Partido de Acción Nacional debido a los grupos que controlan a la institución política de ultra derecha; el ex dirigente estatal del PAN y actual presidente del colegio de Profesionales en Derecho, Francisco Portela Chaparro, señaló que el candidato a la alcaldía de Campeche, Eliseo Fernández Montúfar, fue elegido sin consultar a la base panista y esta base es quien está descalificando las acciones que se llevan a cabo en el partido a causa del populismo.

“Hoy vemos que un aprendiz de dictador como es Eliseo Fernández Montufar, ha puesto a los candidatos con excepción del tercer distrito y ninguno es panista, que le pregunten la historia del partido, que me diga cuántos nombres conoce de la zonas rurales o de las colonias populares, con excepción del segundo distrito donde se hizo el simpático, por lo que si su coordinador de campaña que es Carlos Rosado Ruelas, le enseñó el caminito le enseñó mal, porque él primero nos engañó a los panistas y luego cuando estuvo en el poder nos pateó”, aseguró el ahora ex panista.

Agregó que los más de cien acompañantes eran militantes y otros simpatizantes, pero son gente que les ha cuidado las casillas que votan por Acción Nacional, dijo que no quiere echarle la culpa a Yolanda Valladares Valle, pero cree que si Eliseo actúa en contubernio, entonces Pablo Hau no está dando la cara y está permitiendo este “agandallamiento” por parte del candidato a la alcaldía de Campeche y eso no es válido.

También pidió que se pregunte a los miembros del Consejo Político Estatal sí pidieron la opinión de quienes han trabajado durante años en Acción Nacional para que Fernández Montúfar fuera el candidato.

Es así que luego de más de 30 años de militancia pidió la posición de candidato a diputado por el séptimo distrito, pues reveló que tienen más de 25 mil productos del PAN guardados porque pensó que les iban a dar la oportunidad, pero aseguró que el que dice no, no queremos a los Portela, porque está viejo y no va a tener votos, es Fernández Montúfar.

“Pues bueno, nos vamos a ver el 1 de julio ya que esto no se acaba y para trabajar por Campeche cualquier trinchera es buena y como me cerraron la puerta, aquí traigo la renuncia, públicamente estoy renunciando a Acción Nacional luego de más de 30 años de militancia, todos los partidos son buenos, los malos son los dirigentes y aquí lo estamos viendo, no he recibido propuestas, pero estamos atentos a escuchar o apoyar a cualquier otro candidato pero que quiera a Campeche”, abundó.

Por su parte, el dirigente interino del PAN, Pablo Hau Dzib, dijo que no le llamaría desbandada sino capricho del Portela Chaparro, en virtud de que no se le ha dado la posición que el pedía para su hijo, por lo que lo consideró como una inconformidad y por tal motivo es que se va a otro partido, esto al observar que no hay cabida para gente que ha estado lejos del partido y sin aportar cosas positivas para apoyo a la institución y a los candidatos.

“Recordemos que fue delegado federal, diputado local, en el PAN ha tenido oportunidades, en este momento no se le dan y va a renunciar, también vemos que trae un número importante de gente que no son militantes, es gente de que alguna manera el habrá buscado y ya tenemos indicios de que esa gente fue presionada para venir de manera obligada, por lo que corren el riesgo de perder su trabajo”, aseguró.

Asimismo, afirmó que es un acto montado y preparado, pero dijo que no tienen idea hacia donde se dirige pero le desean que le vaya bien, por lo que reiteró que estaba pidiendo una posición plurinacional para su hijo y al no dársele, es que está con esta actitud, por lo cual también lo consideró como chantaje de parte del abogado. “Dicen que la puerta está grande para entrar pero está más grande para salir”, abundó.

Referente a las acusaciones que vertió el regidor Alexandro Brown Gantús sobre el autopago de la ex dirigente Yolanda Valladares Valle por arrendamiento del edificio donde se sitúa el Comité Directivo Municipal, respondió que entró en el año de 1996 al PAN y desde que estuvo Jorge Baqueiro como presidente de la delegación ahí estaba, en momentos que ningún empresario o ciudadano quería darles rentada una casa.