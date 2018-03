Que YVV presente su declaración patrimonial actualizada: Améndola

Debe predicar con el ejemplo si quiere ser funcionaria federal

El dirigente estatal del PRD, Víctor Améndola Avilés, consideró necesario que todo servidor político y público debe presentar una declaración patrimonial actualizada, e investigar a Yolanda Valladares Valle en caso de encontrar algún posible ilícito.

“Haría muy bien ella en presentar una declaración patrimonial pública y clara, como funcionarios o servidores tenemos la obligación de hacerlo frente a la sociedad, y si estamos viviendo de los ingresos públicos, debemos ser transparentes, al menos en los institutos políticos de izquierda y oposición no debemos hacer lo que criticamos, ni enriquecerse ni robar, por lo que Yolanda debe clarificar la obtención de dichos predios”, abundó.

Continuó explicando que ella es la que debe convocar y presentar su declaración, porque si se ha exigido al gobierno de la República que sea transparente, hay que predicar con el ejemplo. “Para tener la lengua larga, hay que tener la cola corta, por lo que se convierte en peligroso que esta documentación que está siendo filtrada, no se sepa quien la entregó o solicitó, al final del día está presentando una posible prueba de enriquecimiento ilícito”, agregó.

De esta manera, consideró necesario no ponerse en el papel de mártir, menos en los dirigentes de oposición, pues si la ex dirigente quiere dar imagen limpia al PAN, el tema de la transparencia debería ir más allá con los dirigentes de partidos, es así que reveló que su ingreso quincenal como dirigente estatal de la Revolución Democrática es de 10 mil pesos y los secretarios 4 mil, para comprobarlo dijo que en la plataforma se transparentara todo ingreso y egreso, lo mismo se pide a todos los partidos.

Por otro lado, ante los cuestionamientos del movimiento que han tenido los candidatos del PRI y el PAN, lamentó que la ley es muy ambigua, pues no permite pedir el voto ni hacer proselitismo pero si trabajo político, por lo que consideró necesario que las leyes electorales se deben modificar para que sean más claras, ya que aunque no se mencione hay lagunas que permiten caminar entre los campechanos mientras no se pida el voto.

También reconoció que cada Partido usa sus propias estrategias y como ejemplo de la falta de la regulación se encuentran las redes sociales que no están controladas, “Hay un vacío legal muy grande, como el caso de Alex –Brown- y Ana Paola –Ávila- son regidores y siguen haciendo un trabajo por el cual se le paga, pero no están diciendo que voten por el PRD o cabildean a nombre del Sol Azteca, pues la actividad política es una y la profesional es otra”, mencionó.