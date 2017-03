Zapata Bello, dictador autoritario y represivo: Jaime Ojeda Peralta

now playing

Todos los servidores públicos, llámense federal, estatal o municipal, tenemos que tener en claro que los comunicadores del país tienen todo el derecho a la libertad de expresión, tal y como lo señala la Carta Magna en sus artículos sexto y séptimo, motivo por el cual no debe ser coartada de una manera “violenta y represiva ” como lo hiciera el gobernador yucateco, Rolando Zapata Bello, quien claramente violentó la ley al usar la fuerza pública de su estado, para “mandar” agredir de una manera cobarde y prepotente a un grupo de periodistas campechanos que solo cumplían con su trabajo de informar a la ciudadanía yucateca, señalo Jaime Antonio Ojeda Peralta, dirigente estatal del Movimiento Justicia para el Pueblo en Campeche.

El gobernador yucateco, Rolando Zapata Bello, no gobierna con la nueva política de los tiempos que vive México, su gobierno pareciera que es más un dictador autoritario y represivo, como en los tiempos de la inquisición, donde se sometía a los ciudadanos y se les daba muerte por no someterse a los mandatos y leyes que dictaba el rey en turno. Hoy estamos en el siglo XXI, pero como vemos aún hay gobernantes que viven en siglos pasados, llenos de soberbia y poder, como claro ejemplo lo es Zapata Bello.

Ojeda Peralta expresó que desgraciadamente en el país, aún existen gobernantes que no les gusta que les señalen ni critiquen a través de las notas periodísticas su mal trabajo y mal gobierno, pero a Rolando Zapata Bello se le olvida que todo servidor público está expuesto a la critica que enseña y nos dice en que estamos mal, y si no queremos que nos señalen nuestro mal trabajo, pues hay que hacer las cosas bien, y eso es lo que quiere el pueblo, que sus gobernantes trabajen para los ciudadanos, porque gracias a esa sociedad que demanda buenos gobiernos, la mayoría de los funcionarios públicos tiene su puesto.

Por eso decimos que todo aquel servidor público tiene que estar abierto a la crítica, ya sea de la sociedad o periodística, y la debe tomar como un señalamiento para mejorar su trabajo. Así mismo, debe recordar que se avecina un nuevo proceso electoral en el 2018, y que el resultado de las elecciones tendrá él mucho que ver si el resultado no le favoreciera al candidato de su partido, ya que tendría que superar la adversidad generada por las acciones y mal gobierno de Zapata Bello.

La ciudadanía mexicana ya está cansada de funcionario públicos corruptos, donde su único compromiso es trabajar para la gente y no para servirse del erario público; ya basta de tantos funcionarios públicos corruptos y rateros, que no hacen nada por el pueblo, como ejemplo claro es este mandatario yucateco, Rolando Zapata Bello, quien gracias al voto de confianza que recibió por parte de la mayoría de los ciudadanos yucatecos, está ocupando el cargo de gobernador, ya viene el próximo proceso electoral 2018, y la gente no olvida, finalizó.