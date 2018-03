Zapata Bello favorece a empresarios

La comisaria ejidal de Chocholá, Claudia Fabiola Cob Durán, lamentó el desinterés del gobernador Rolando Zapata Bello para la pronta solución del conflicto que inició justo con su administración. El mandatario está en contra de los ejidatarios quienes denunciaron favoritismo del Tribunal Unitario Agrario (TUA), hacia el sector empresarial, que pretende despojar a los 565 parcelarios de 15 mil hectáreas de terreno.

El TUA por su parte “actúa de manera parcial, para favorecer a los empresarios y despojar a los ejidatarios. Los empresarios, abusan de las necesidades de la población y de su desconocimiento, con tal de quitarles sus tierras y eso no lo vamos a permitir.

Hasta el momento no hay avance en la solución de las denuncias 16/2012 y 23/2013 y a pesar de que se solicitó una medida cautelar “el magistrado no se manifestó ni a favor ni en contra”. Debido a su actitud, se procedió a un amparo, que el ejido ganó, obligándolo a dar un veredicto. Sin embargo, no puede otorgar una medida cautelar ante la falta de personas en el comisariado, por ende ambos casos está detenidos.