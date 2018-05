Zapata despoja de sus tierras a habitantes de “Copó”

Habitantes de la comisaría meridana de Santa Gertrudis Copó se manifestaron y exigieron al Gobernador del estado de Yucatán, Rolando Zapata Bello, una mesa de diálogo entre las autoridades y particulares involucrados en la toma de espacios públicos. Frente al Palacio de Gobierno, acompañados por el equipo Indignación, exigieron que se realicen las pláticas.

Leiry Cocom Valencia, representante de los pobladores de Santa Gertrudis Copó, nombrada por usos y costumbres, indicó que se trata de la segunda solicitud que se presenta a las autoridades, pero no han tenido respuesta. El Ayuntamiento de Mérida, dijo, apenas contestó vía catastro municipal.

Recordó que en marzo un grupo de particulares llegaron a tomar tierras que dicen ser de ellos, pero que son ejidales. Señaló que no les han acreditado nada y no hay documentación oficial, además de que son áreas verdes y hay canchas de futbol en la zona. “Los particulares querían construir con el respaldo de Zapata Bello pasando por encima del pueblo, el pueblo no lo permitió. En algún momento van a regresar, por eso pedimos la mesa de diálogo”, enfatizó.

Señaló que el espacio público es de ellos por usos y costumbres y nadie acredita con un documento quiénes son los dueños. Exigió respeto de los derechos y retornar la paz a la comunidad. “No sabemos qué piensan construir, no nos notifican, sin embargo el propio Gobernador nos ha dado la espalda”, expresó.

Las familias vendieron obligadas sus hogares, aunque les dieron otro, y en una operación fugaz se concretó la compraventa y la demolición, indicó Martha Capetillo Pasos, de Indignación. “En instantes ejecutaron y demolieron, cuando el anterior dueño de la casa les entregó de manera verbal. Tomaron un espacio comunitario, una cancha que piden la donación porque una parte se empalma con el ejido. Cuando comienzan a construir, después de mucho insistir se logra la clausura del cimiento, trabajadores no decían quién era el dueño”, expresó.

Declaró que se trata de un caso representativo porque son varios pueblos mayas que viven la presión de Mérida y un crecimiento a la medida de especuladores y grandes proyectos inmobiliarios. “Son comunidades que las autoridades no reconocen debidamente como pueblos mayas, con derechos a la consulta”, manifestó. Apuntó a que la manera de actuar que causa agravio al pueblo.