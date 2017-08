Zapata genera polémica a través de las redes sociales en el certamen “Kbzas Creativas”

La convocatoria al certamen “Kbzas Creativas”, cuyo objetivo fue acercar a la juventud a la actual administración del gobierno de Rolando Zapata Bello, por medio de la creación de contenido creativo a través de la elaboración de videos, diseños de prensa, audios radiofónicos, y la más polémica: video viral es ahora un tema polémico en las redes sociales al cual tacharon de una total vergüenza.

La reciente premiación del concurso ha levantado polémica en las redes sociales, debido a la inconformidad con los participantes que resultaron ganadores, predominando comentarios en los que se pone en duda el criterio para calificar y el sistema de evaluación.

La inconformidad también se hizo presente en la ceremonia de premiación realizada en el salón Uxmal del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, en donde la mayoría de los participantes dejó en las mesas del recinto los reconocimiento impresos y enmarcados por su participación, los cuales terminó por recoger el personal del staff organizador.

“Una total vergüenza pero con una lección bien aprendida, el concurso más polémico en el cual jamás, debimos concursar. Pero aun así estoy contento de saber que con 5 días logramos hacer un buen trabajo” afirma Angel Gongora, participante del certamen, en su cuenta de Facebook.

Uno de los aspectos más criticados es el reducido grupo de personas en los que se concentraron todos los premios. El equipo Capa y espada fue acreedor de tres distinciones; Somos Dos ganó cinco premios, y el equipo Happy Friends se llevó otros tres, en diferentes categorías.

Diferentes usuarios de redes sociales también afirman que varios equipos hicieron uso de bots para sumar likes a sus videos, dirigiendo acusaciones en diferentes foros de Facebook.

Ariel Antonio, integrante del equipo Somos Dos, afirmó estar sorprendido por sus cinco distinciones, de los cuales tres son primeros lugares. “Cuando nos dieron el primer premio (por 50 mil pesos), le dije a mi compañera que armemos un espacio para dedicarnos a la publicidad, pero cuando cayeron los demás premios nuestro plan fue creciendo para empezar con el pie derecho nuestros planes” expresó.

Con respecto a los diferentes comentarios que han surgido debido a su numerosa premiación, Ariel afirma “ Cada quien está en diferentes lados de la moneda. Obviamente los que no ganaron se van a quejar, pero yo platico con mi compañera que sabemos que todo empezó desde nuestro trabajo. He leído comentarios en donde dicen que de seguro ya sabíamos los resultados, pero todo fue sorpresa y por lo mismo no nos mostramos muy emocionados al principio. Entiendo la diferencia de comentarios”.

Ariel Antonio y su coequipera María José actualmente trabajan juntos con diferentes producciones, entre diseño y spots de audio. María José es egresada de la Universidad del Mayab, mientras que Ariel no cuenta con una carrera. Sin embargo tiene seis años de experiencia laboral.

“No supimos quienes eran los jueces de la categoría del CIRT. Considero que hubo mucha carencia de conocimiento en el ámbito de la publicidad, en los trabajos nominados no existió unidad en la manera de calificar. Mucha falta de criterio a la hora de evaluar, fueron muy pocos equipos los ganadores; los que pudimos ver todos los trabajos nos dimos cuenta que habían mejores propuestas y más completas. Se entregaron alrededor de 200 trabajos, sin embargo los premios se concentraron en unos cuantos equipos” afirmó Fausto Lozano Lara, participante del concurso Kbzas Creativas.

El también productor y escritor recalca que cada medio de comunicación tiene su propio lenguaje por lo que es necesario elaborar diferente contenido para cada uno, sin embargo en la categoría de video viral los nominados fueron los mismos videos que se elaboraron para televisión pero con menor duración de reproducción.

En la categoría de video viral hubo un video que se volvió polémico por su contenido en cual se calificó como plagio según varios comentarios en redes sociales, en donde se reproducía el video viral PPAP (Pen Pineapple Apple Pen). El video concursante es protagonizado por el conductor Robs Bastarrachea, el video cobró vitalidad en internet dividiendo opiniones al momento de calificarlo. Sin embargo, en días próximos a la ceremonia de premiación otros videos comenzaron a tener más interacción.

Según el comunicado emitido por el gobierno del estado, las categorías del concurso fueron video viral, votada por el público a través de Facebook; el sitio de honor correspondió al equipo Viaje Directo; el segundo fue para Plus Marketing DMY, y el tercero lo obtuvo Capa y Espada. Respectivamente recibieron 50 mil pesos y una MacBook Pro; 30 mil y una cámara fotográfica semi profesional, y 20 mil y una GoPro Hero Black 5. Por lo que toca a las categorías que la CIRT Yucatán calificó de acuerdo a su calidad y producción, los ganadores recibieron cheques por 50 mil, 30 mil y 20 mil pesos, en ese orden.

En diseño de prensa, el primer lugar lo consiguió Somos Dos, seguidos de Capa y Espada, y Joana Pool. En spot de radio, los mejores fueron Dream Team, Rush MX y Somos Dos, en los puestos primero, segundo y tercero, respectivamente.

Como mejor video de redes, Somos Dos se agenció el primer sitio; Los Padrinos, el segundo, y Happy Friends el tercero. En spot de televisión, Ralex Marketing consiguió el primer premio, mientras que Somos Dos y Happy Friends completaron la terna.