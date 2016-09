Zavala, negativo; no sabe proponer: May

now playing

La responsabilidad, trabajo y compromiso de un dirigente llámese sindical o de una dirigencia nacional y estatal de un partido político es muy grande, debemos de analizar bien bajo que contexto realmente se trabaja, porque todo aquel dirigente que no cuenta con una verdadera responsabilidad de trabajo y asume su compromiso pues no se le puede llamar dirigente, como pasa con Manuel Zavala en Morena, consideró Ana Isabel May Cardeña, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Campeche (Sutcobacam).

-A Manuel Zavala solo lo hemos escuchado que habla de negatividad y se la pasa criticando por criticar, pero nunca hemos visto que presente alguna propuesta o alguna alternativa de solución a los supuestos problemas que denuncia.

Un líder, dijo, antes de pensar en el bienestar propio, debe hacerlo por sus agremiados, y caso contrario es lo que pasa con el dirigente de Morena, que primero vela por sus intereses y luego por el colectivo.

Esta situación, consideró May Cardeña, es lo que le ha provocado problemas a Manuel Zavala al interior de Morena, “pues es una persona que se pelea con todos, hasta con su sombra, y eso ha provocado que mucha militancia de ese partido se aleje poco a poco.