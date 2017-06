Zavala Salazar representa todo lo que critica: Castillo Rosado

Incongruente que Manuel Zavala Salazar no quiera reconocer en su partido lo que tanto ha criticado en otros, manifestó el dirigente estatal del PRI, Ernesto Castillo Rosado, al recalcar que en el momento en que el dirigente estatal de Morena reconozca la corrupción, el desvío de recursos y enriquecimiento ilícito que ya se comprobó durante la campaña de Delfina Gómez, estará dispuesto a cualquier debate.

En entrevista, subrayó que tras la última grabación del hijo de Andrés Manuel López Obrador, Zavala Salazar debería tener los suficientes pantalones para aceptar lo evidente.

Solo así, dijo, podrá sentarse a debatir con el dirigente estatal de Morena “de las casas blancas, debatimos del Fobaproa, debatimos de las elecciones del 88, las del 94, de la devaluación, del error de diciembre, de lo que él quiere debatir, de la matanza lamentable de los normalistas de Ayotzinapan, donde el alcalde y el gobernador del Partido de la Revolución Democrática aprobados por Andrés Manuel López Obrador y debatimos de la que él quiera, también debatimos de la primera Casa Blanca que hubo en Campeche que es la del papá de Layda Sansores Sanromán y que se encuentra en Guadalupe”, agregó.

Señaló Castillo Rosado que Zavala Salazar representa todo lo que critica, y le aconsejó que, “se preocupe más el cuerpo de abogados de Morena en defender la acusación penal que tiene interpuesta que en defender la elección del pasado domingo que ya está perdida”.

¿A qué le tiene miedo Manuel Zavala?, se preguntó.

-Es la incongruencia que siempre maneja, la doble moral, el doble discurso, la incongruencia no es que nosotros no, sino no hubiéramos lanzado el debate nada más lo tenemos que obligar que lo que el critica es lo que él representa.

Finalmente, lamentó que no se vaya a dar el debate que propuso, pues Zavala Salazar “nunca va aceptar, conocemos la forma de debatir, la intransigencia, el complejo de superioridad moral, y tenemos que partir de la base que como nosotros hemos aceptado errores en el pasado, y los hemos pagado en las urnas tenemos todo para debatir contra él, pero necesitamos que acepte esas condiciones y partimos de piso parejo para todos”.

0 Share