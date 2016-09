Zavala Salazar, un simple títere usado por Layda Sansores: CPL

now playing

De entrada, Manuel Zavala, presidente de Morena en Campeche, “no tiene nada de dirigente; solo es un títere usado por su madrina política Layda Sansores (…) y él solo usa el cargo para sus intereses personales y cumplir con sus órdenes de criticar todo, pero su falta de capacidad le impide ofrecer propuestas y no solo “falacias que para nada son válidas ni creíbles”, opinó la diputada local por el PRD, María del Carmen Pérez López.

-La democracia y la buena unión política, dan oportunidad de que los militantes de un partido político sobresalgan y y tengan apoyo todo el tiempo, lo que no pasa en la dirigencia estatal de Morena, donde su dirigente expulsó a cuatro de las autoridades emanadas de este partido en las elecciones del año pasado.

-La expulsión de José Emiliano Canul Aké, presidente municipal de Calkiní; Adriana Avilés Avilés y Andrea Martínez Aguilar, ambas diputadas locales, hoy independientes y el regidor carmelita, Luis Javier Solís Sierra, son clara prueba de la falta de unidad, diálogo y estructura política de este dirigente estatal de Morena.

Agregó que Manuel Zavala Salazar, antes de estar criticando por criticar, “debería de ver primero su larga cola, que por cierto la tiene muy larga”.

-Cómo es posible que este dirigente estatal, de la noche a la mañana haya tenido automóviles de lujo, nuevecitos y acudir a plazas comerciales, donde compra ropa de marca reconocida en las tiendas departamentales, pero de eso no habla el señor.

Agregó que otro de los puntos en lo que siempre hemos trabajado es en sumar cada días más militantes, no restamos, solo sumamos, lo que no hace Manuel Zavala Salazar, quien con su actitud negativa y poca visión política de cómo conducir un partido político, ocasiona que su militancia se aleje y la ciudadanía no tenga ningún interés de afiliarse a ese partido.