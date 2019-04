ZEE continúan en negociaciones: AMC

Sobre el proceso interno para selección del nuevo presidente del PRI, dijo que es un proceso que solo atañe a los priistas y nadie de fuera podrá meter mano

Al destacar que las negociaciones de las Zonas Económicas Especiales siguen con el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el Gobernador y presidente de la Conago, Alejandro Moreno Cárdenas, aseguró que estas se convertirían en polos del bienestar y desarrollo.

Aclaró que no hay gestiones agotadas, sin embargo, como presidente de la Conago, dijo, se trabaja para impulsar las ZEE y el desarrollo de la inversión, junto con la Secretaría de Hacienda.

-Estamos avanzando, es un tema que está viendo también el secretario de Desarrollo Económico y como ustedes saben tenemos a muchos secretarios participando a nivel nacional para la gestión de recursos para Campeche.

Por otro lado, cuestionado sobre la visita de Ivonne ortega Pacheco al Estado, dijo que en el proceso interno para la elección del nuevo dirigente del PRI nacional, solo estarán votando los priistas y los que estén en el padrón.

Lo anterior, luego de señalarle sobre las versiones de que el Presidente Andrés Manuel López obrador este metiendo las manos en este proceso, pues durante la visita de Ortega Pacheco esta asegurará que existen dados cargados desde otras trincheras.

-Nosotros tenemos una relación de respeto y de trabajo con el Presidente y con quienes se trabaja es con los militantes priistas -añadió.

Comentó que será el CEN del PRI quien a bien sancione o no, el proselitismo adelantado de Ivonne ortega, además de que puntualizó que el INE al participar en este proceso le da certeza.

-Yo lo que siempre he dicho es que hay que tener congruencia, y cuál es, pues no podemos llamar quien fuera que no haya dados cargados, y no hay ni convocatoria y muchos andan recorriendo el País, por lo que nosotros haremos es ser congruentes, responsables con el partido por lo que nosotros esperaremos siempre a que salga la convocatoria y ahí habremos de participar -dijo.

Finalmente Moreno Cárdenas destacó que pese a los recortes presupuestales en materia ambiental, no estarán escatimando recursos para este sector, pues ya se dio el primer incendio en la zona de Los Petenes, así como también la caza furtiva donde se matará a un ave en peligro de extinción.

“Los recortes fueron muchos y eso afectó para la contratación de recorte de personal, pagos de vigilancia y estamos trabajando en ello por lo que vamos a respaldar las acciones Federal”, puntualizó.