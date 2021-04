10 de abril, último día para recoger credencial de elector

Unos 4000 campechanos podrían quedarse sin votar si no acuden a buscar su credencial de elector a los módulos antes del 10 de abril, señaló el Vocal del Registro Federal de Electores, Ernesto Rodríguez Juárez.

Explicó que las personas que aún no acuden por su credencial son 4 mil ciudadanos, de no hacerlo antes del 10 de abril, quedarán fuera de la lista nominal de electores y, por tanto, no podrán ejercer su derecho al voto en los comicios que tendremos el mes de junio.

En entrevista, detalló que al corte que tienen del 15 de marzo, cuentan en el Estado de Campeche con un padrón electoral de aproximadamente 671,000 registros, de los cuales 667,000 han recogido sus credenciales de elector y son estos últimos los que podrán ejercer su derecho al voto el próximo 6 de junio.

“El 10 de abril es la fecha límite para concluir con la actualización del padrón electoral y la lista nominal de electores. El próximo 6 de junio saldremos a renovar la Cámara de Diputados federal, el Ejecutivo local, la Cámara local, los 13 Ayuntamientos y las Juntas Municipales”, manifestó.

Dijo que han implementado diversas acciones desde el año pasado. Recordó que desde septiembre del 2020 iniciaron con la campaña anual intensa, que es la última etapa previa a la jornada electoral, del primero de septiembre al 10 de febrero, fue la fecha límite donde se levantaron más de 60.000 trámites en este período.

Dijo que prácticamente ya se han entregado más del 99% de las credenciales con una cobertura del 99.37 %.

Señaló que continúan con los trabajos a través de los dos módulos fijos, uno en la ciudad capital de San Francisco de Campeche y el de Ciudad del Carmen, además, han intensificado las acciones al interior del Estado con 7 módulos que operan en los municipios buscando acercar el servicio a la ciudadanía.

Los módulos itinerantes trabajan de lunes a viernes y van recorriendo las comunidades de cada uno de los trece municipios.