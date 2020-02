10 millones de vistas el spot “Échale la culpa al PRI”: Alejandro Moreno

*Primera parte *La campaña no se hizo para el círculo rojo, fue para que los millones de milenials que van a votar este año y en el 2021 sepan lo que ha hecho el PRI *El PRI está en la discusión nacional y eso es bueno

El día de ayer, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, acudió a una entrevista en vivo a Imagen Noticias a las 8 de la mañana. Respondió a todas los cuestionamientos, no le dio la vuelta a ningún cuestionamiento y dio a conocer que su spot “échale la culpa al PRI” alcanzó la cifra de 10 millones de vistas en sus Redes Sociales y que está muy contento del éxito, porque su partido y el liderazgo que encabeza, está en la discusión. Ante la insistencia del periodista, no tuvo reparo en sostener que no depende de él la expulsión de Enrique Peña de su partido, hay instancias para ello y si se le tiene que juzgar por algo, para eso están las instancias jurisdiccionales pero con apego a sus derechos constitucionales.

Siempre sonriendo, con una capacidad de reacción envidiable, respondió una a una todas las preguntas.

Imagen Noticias.- un spot muy polémico, ¿qué puedes decir al respecto?

AMC: Te puedo decir que muy contento, es un spot que va enfocado a los militantes del partido, a los simpatizantes, a los jóvenes que van a votar en una enorme cantidad en los próximos procesos electorales en el 2020 y el 2021 y generó una gran conversación. Quiero decirte que tuvo cerca de 10 millones de vistas solo en mis redes sociales, en twiter y Facebook cerca de 500 mil y ha sido el spot que más conversación ha generado en los últimos años

IN.- No se había hablado del PRI en estos meses, estamos ahorita…

AMC: Estamos trabajando en el agrupamiento del partido, en la estrategia de unificarlo, de fortalecer y renovar las dirigencias, de ponernos en tiempo y forma para la competencia del 2020 en los Estados de Coahuila e Hidalgo, donde sin duda vamos a ganar, ¡no tengas la menor duda!, hay un gran priismo en Coahuila, el mejor priismo del país está en Coahuila e Hidalgo, estamos muy contentos, vas a ver muchas campañas de estas, me da mucho gusto que las critiquen, que hablen bien, que hablen mal, pero así van a ver al PRI, hablando de frente, hablando con claridad, y bueno, también que sepan los mexicanos de los grandes logros que le hemos aportado a este país.

IN.- Álvaro Cueva, ¿leíste lo que escribió ayer? habla precisamente de esto. Dice: si el PRI se quería terminar de hundir, ya lo consiguió, la nueva campaña es lo más enfermo que les pudo haber ocurrido, no hay manera de ver esos spots y concluir que por esa razón ganó el peje. Y como estas dices tú, ha habido varias, porque el spot fue polémico por cómo lo plantea.

AMC: Está claro, yo respeto a Álvaro Cueva, respetamos sus opiniones, aquí en México se vive completamente la libertad de expresión, pero yo no hice el spot para el círculo rojo, no hicimos el spot para columnistas, para conductores de televisión. Nosotros lo hicimos focalizado para simpatizantes, para militantes del PRI y jóvenes y quiero decirte que siete de cada diez jóvenes que vieron el spot, conocieron lo que no sabían que había hecho el partido, esto tuvo un impacto importante, más de 300 impactos nacionales y estatales. Entonces, una campaña como esta de “Échale la culpa al PRI” es una nueva forma de comunicarnos con el electorado, de decirle que los priistas nos sentimos muy orgullosos de lo que hicimos, les guste o no, el IMSS lo construyeron los gobierno priistas, el sistema más moderno de carreteras lo construyeron los priistas, el Infonavit lo construyó el PRI, el Fovissste, la Comisión, lo construimos nosotros con miles de millones de mexicanos, o sea, millones de mexicanos, y muchos ciudadanos comprometidos.