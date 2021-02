“10 personas no pueden imponer dirigente”, acusa Layda y propone dejar las disputas a facciones

La precandidata de Morena a la gubernatura de Campeche, Layda Sansores Sanromán, pidió a los grupos que se disputan el control del partido, concentrarse en el proceso electoral, esto luego de que el Tribunal Electoral del Estado (TEEC) invalidara la Sesión del Consejo Político donde se designó a Ramón Magaña Martínez como Presidente Estatal.

Entrevistada en el municipio de Carmen, donde ayer realizó una gira de trabajo por diversas comunidades, externó que el tema estuvo impugnado desde el principio y su resolución, no deberá generar mayores conflictos.

“Nosotros habíamos llegado a un acuerdo porque había dos grupos, el de la Secretaria General que en automático debería ser Presidenta y por el otro lado, pues un nombramiento que el Tribunal dijo no era válido, que unos Consejeros determinaron”, indicó.

La líder moral de Morena consideró que al ser un partido con un importante número de militantes en el estado, era ilógico pensar que 10 personas pudieran definir al dirigente de todos, por lo cual pidió prudencia y esperar hasta julio para un proceso de renovación.

Además, reconoció que la dirigencia nacional envió a un comisionado político en la figura de Erick Reyes León, quien le acompaña en todos sus recorridos por la entidad.

“Él comisionado está aquí en Campeche para conciliar con ellos y estamos trabajando con las dos partes, tanto con Paty, como con Ramón Magaña y todo de común acuerdo, las nóminas, en que se gasta, como se van a organizar, estamos trabajando bien de cualquier manera y ellos llegaron a un acuerdo de unidad en no lastimarse”, declaró.

La precandidata morenista consideró que hay madurez de León y Magaña, sin embargo, reconoció que entre sus simpatizantes la sentencia pudo no haber sido bien recibida, a ellos les invitó a entender que son momento de unidad y no más conflictos.

“Entiendo que los cogió de sorpresa, pero la denuncia, la impugnación tiene mucho tiempo, no me he querido meter en esto del partido porque la campaña ya tiene muchos desafíos, pero si los he invitado a que todos nos olvidemos del partido, para trabajar unidos”, finalizó.