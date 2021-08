200 de 904 escuelas no abrirán por falta de agua y luz

Aproximadamente 200 planteles de los 904 establecidos para recibir a los alumnos para clases presenciales el 30 de agosto, no cuentan con el debido abastecimiento de agua o red eléctrica, por lo que podrían no abrir en los próximos 5 días de no resarcirse estos temas para garantizar las condiciones escolares para un retorno seguro, informó el Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Sección 04, Moisés Más Cab.

Explicó que estas dos centenas de escuelas registran particularidades diferentes pero que la mayoría se enfocan a la falta de agua o energía eléctrica, detalles que ya fueron presentados ante el Secretario de Educación y se ponga solución a marchas forzadas si se quiere una reapertura en ellas.

De igual manera, enfatizó que los planteles se han vuelto más vulnerables tras los rezagos históricos, y no por estar cerradas por pandemia, como en el municipio de Calakmul donde siempre ha existido el desabasto de agua.

Al cuestionarle si las 200 escuelas pueden volver a recibir a la comunidad estudiantil puntualizó “hoy muchas no están en condiciones, confiamos en que la suma de esfuerzos tanto de la autoridad federal, la autoridad estatal y la de cada municipio, de docentes y padres se puedan atender al menos las condiciones mínimas que se requieren”.

Precisó que ya se reunió con el Secretario de Educación, Ricardo Koh Cambranis, para presentarle la síntesis informativa de las condiciones detectadas en jornada que realizó el SNTE en Campeche para conocer de cerca las condiciones reales de las escuelas a través de la aplicación de encuestas teniendo como resultado un panorama estatal.