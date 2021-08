25 entidades regresan a clases, Campeche no

Medios nacionales han dado a conocer una lista de 25 estados que han confirmado que regresarán a clases presenciales el próximo 30 de agosto, en la cual Campeche no figura y de la región peninsular solo se encuentra Yucatán.

Las entidades que activarán el retorno a las aulas además de la Ciudad de México son: Baja California, Chiapas, Coahuila, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Aguascalientes, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.

Cabe destacar que esta misma lista no ha sido confirmada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), la cual en días pasados dio a conocer que trabaja junto con secretarios estatales del sector así como con sindicatos y organizaciones en un Plan Estratégico de un regreso a clases para el ciclo escolar 2021-2022, que tampoco ha sido presentado de manera oficial por la autoridad.

Es importante mencionar también que el regreso a clases, se ha dicho, no será obligatorio por lo que padres de familia tienen la posibilidad de decidir si es mejor que sus hijos estudien en línea desde casa, o si es momento de regresar a los salones.

Incluso, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que quienes no están a favor del regreso a clases pueden optar por no llevar a sus hijos, pero que no habrá vuelta atrás en su postura. De acuerdo con el Presidente, es importante reponer el tiempo perdido de los ciclos anteriores, “llueve, truene o relampaguee se regresará a clases”.