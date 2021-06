300 familias en pie de lucha contra Tren Maya

La lucha del Colectivo Tres Barrios en contra del Tren Maya continua, vecinos de la zona se pronunciaron en contra del “Plan de Relocalización Consensuada”, mediante el cual se pretende desalojar a más de 300 familias de los barrios de La Ermita, Camino Real y Santa Lucía a fin de continuar la construcción del Tren Maya. Guadalupe Gutiérrez Cáceres representante del colectivo, reiteró que no hay consenso de ningún tipo, porque al menos ella no dejará la casa que pertenece a su familia desde hace más de 120 años.

Expuso que ONU-Hábitat anunció la conclusión de su “Plan de Relocalización Consensuada”, del que no tiene mayor detalle ya que se construyó durante los meses del confinamiento a causa de la pandemia por COVID-19. “ONU-Hábitat da por terminado su proceso de Relocalización Consensuada el cual yo no vi el consenso, porque yo no estoy de acuerdo, tengo resistencia para no abandonar mi casa, no dejar mi vivienda, y ellos arguyen que esta Relocalización Consensuada que se hizo es para mejorar la vivienda, dar certeza jurídica y que habitantes, nosotros de los tres barrios aumentemos nuestro nivel de vida”, explicó.

Sin embargo, ella reiteró que la certeza jurídica la tienen, la mayoría de las familias asentadas a un costado de la vía férrea cuentan con títulos de propiedad, pagan impuestos y afirman, llegarán hasta Tribunales Internacionales (de ser necesario) para que se respete su patrimonio.

Añadió que contra el Tren Maya existen 16 amparos a lo largo de la Península de Yucatán, dos corresponden al Colectivo Tres Barrios, “nosotros no queremos irnos o que nos relocalicen, queremos que las vías salgan fuera de la ciudad, es todo lo que pedimos”.

Si bien no hay fecha para iniciar la relocalización, tampoco las autoridades se han acercado a ellos para informarles del tema, con Katia Meave Ferniza delegada del Gobierno federal se reunieron en febrero del año pasado y ninguna otra autoridad los ha contactado. En lo que respecta al nuevo Gobierno estatal, posiblemente encabezado por Morena, pidió que el derecho de los campechanos, esté por encima de los proyectos del partido en el poder.

“Espero que la ciudadana gobernadora, que la licencia Sansores San Román sea sensible a las peticiones, porque no estamos chantajeando al Gobierno, no estamos pidiendo dinero, sino el respeto a nuestras viviendas”, puntualizó. Gutiérrez Cáceres añadió que el tramo que atraviesa la ciudad de Campeche, estará en manos de Carlos Slim constructor de la Línea 12 del Metro en la Ciudad de México, cuyo colapso supone evidencia de obras mal planeadas.

“Ese tipo de situaciones y catástrofes yo no lo quiero para mi ciudad, para mis vecinos, entonces lo mejor sería que saliera afuera de la ciudad, donde se expandiría el proyecto a sus anchas, sin menos cabo del funcionamiento del mismo, es lo único que pedimos la reubicación de la vía del ferrocarril”, terminó.