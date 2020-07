43 unidades del transporte público, sancionados: IET

Hasta el momento un total de 43 unidades han sido infraccionadas por rebasar la capacidad de pasajeros, dio a conocer el Director del Instituto Estatal de Transporte (IET), Juan José Castillo Zarate, al asegurar que continúan con los operativos para verificar que se cumpla con la circulación del 35 por ciento de las unidades y el 50 por ciento de aforo de usuarios.

En entrevista para EL SUR DE CAMPECHE, refirió que el IET ha cumplido con las disposiciones oficiales de la Secretaría de Salud, pero lamentablemente algunos transportistas y la propia ciudadanía no son conscientes de la gravedad de la pandemia, ignorando todas las medidas preventivas y de higiene que han difundido las autoridades en los diferentes medios y comunicados.

“La Secretaría de Salud nos ha pedido disminuir el número de unidades y a su vez que el aforo de pasajeros no rebase el 50 por ciento de su capacidad, con el personal de inspección del Instituto hemos realizado operativos en diferentes puntos y horas. Hace 15 días, incluso, se pararon unas unidades de la empresa Castamay en la avenida Aviación por exceso de pasaje y se sancionó a una de ellas”, señaló.

Recalcó que los concesionarios y transportistas tienen conocimiento de la situación y las consecuencias a la salud, por no cumplir de la manera más responsable con las medidas preventivas que todos los días emiten las autoridades y que no solo se exponen ellos, sino también a su propia familia.

Por lo cual, lamentó que en algunos casos haya irresponsabilidad de algunos operadores que se niegan a cumplir con las medidas de sanidad, permitiendo que aborden más de los pasajeros autorizados y también de que la misma ciudadanía no coadyuve con todas estas acciones que están realizando.

“En ocasiones los inspectores se suben a las unidades, invitan a la ciudadanía de no contribuir a que se saturen las unidades o que usen el cubrebocas o que cumplan con cualquiera de las otras medidas de salud y la gente incluso los han ofendido. Yo creo que deben ser conscientes de que los afectados en caso de violar las medidas sanitarias son ellos mismos”, agregó.

El director del IET mencionó que se ha repetido hasta el cansancio que eviten salir lo menos posible si no es necesario y evitar salir con menores de edad como ya se ha detectado en las mismas unidades y que hasta se ofende porque dicen que es su vida y pueden hacer lo que quieran, “estamos haciendo lo posible por concientizar a la ciudadanía pero se nos complica demasiado”.

Asimismo, informó que entre los transportistas se han registrado 3 casos confirmados de Covid-19 por brindar servicio, de estos 2 taxistas y un chofer de la ruta de Polvorín, quienes recibieron su tratamiento médico hace unos meses y se encuentran estables de salud.

“Los transportistas tienen pleno conocimiento que es lo que deben de hacer y no pueden decir que no, porque ya nos enteramos de que hay algunos que andan diciendo que no han sido notificados por escrito, pero nosotros hemos cumplido con emitir los comunicados y de manera personal, ellos saben que deben hacer no pueden decir que no, que no estén consientes de la situación es otra cosa, pero igual hay que reconocer que hay muchos que están poniendo de su parte”, puntualizó.