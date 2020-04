49 operadores turísticos estamos cerrados, somos los más vulnerables de la cadena de la hospitalidad

Asociación Femenil de Turismo diagnostica

“Los servicios turísticos son los más afectados en esta contingencia, que, si bien afecta a todos, este sector que vive a veces al día, es de los más golpeados, por lo que prácticamente 49 operadores se encuentran cerrados”, señaló su representante Irazú Acevedo Solís.

La Presidenta de la Asociación Femenil de Empresas Turísticas de la República Mexicana, dijo que estarán buscando el diálogo con autoridades estatales, a fin de poder acceder a créditos o recursos ante la nula actividad turística en el estado por las medidas de confinamiento.

“Somos de la cadena de turismo, los más vulnerables, somos los anfitriones del turista, de los visitantes, porque a través de nuestro trabajo conocen la historia, cultura, tradiciones, todo el folclor campechano”, dijo.

Mencionó que los guías de turistas es uno de los sectores más afectados por la pandemia del Covid-19, pues a diferencia del resto de los prestadores de servicio, la mayoría de ellos son Free Lancer, quienes están obligados a pagar impuestos pese a las nulas ganancias que se están obteniendo por la pandemia.

Comentó que sí les afecta demasiado la emergencia sanitaria por el nuevo Coronavirus, pues son el grupo que más va a sufrir en esta cuarentena porque al trabajar por cuenta propia, no cuentan con un seguro popular o un seguro médico y tampoco tienen prestaciones de ley.

“No quisiera pensar cómo la estén pasando los compañeros guías de sitios de gran turismo como Chichén Itzá o de Teotihuacán que día a día ganaban ciertos recursos para sus familias y actualmente no tienen nada, no tienen trabajo, es decir no tenemos trabajo ahora con la emergencia sanitaria”, expresó.

Finalmente, dijo que esperan que para el mes de diciembre, para la temporada de invierno la gente pueda contratar nuestros servicios para poder recuperarse de esta situación que se vive.