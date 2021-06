4T afila dientes fiscales, reforma para recaudar 200 MMDP más

Pasada la elección, gobierno federal muestra cara fea contra clase media

Han pasado poco menos de dos semanas tras haber concluido la jornada electoral, cuando la cuarta transformación encabezada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha anunciado que la nueva reforma fiscal será un hecho a partir de este mes de septiembre, esta modificación utiliza como premisa el combate a la evasión y elusión fiscal. De acuerdo a los promoventes, se estima que esta modificación permita al estado mexicano una recaudación adicional cercana de 200 mil millones de pesos, lo que representa el uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro Sánchez, afirmó que con una reforma fiscal lo único que se hará es que los cautivos paguen más y los demás sigan pagando lo mismo o cada vez menos, con la presentada eso no se busca, se está buscando la justicia fiscal y que todo el mundo pague lo que tenga que pagar, solamente lo que es correspondiente a sus ingresos, estamos convencidos de que es sustentable mantener la política todavía otro rato, no es fácil ir detrás de los contribuyentes, además, reconoció que la manera más fácil de aumentar la recaudación es subir impuestos, pero no es lo mejor.

Fue el mismo SAT quien hizo el llamado a los grandes contribuyentes de un total de 40 actividades económicas, donde se ha podido identificar una evasión y elusión del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por un valor aproximado por 700 mil millones de pesos, el llamado fue para que los mismos empresarios se acerquen sin necesidad de ir a buscarlos, e inclusive, sin la necesidad de realizar auditorías.

Esta reforma a voz de la Jefa del SAT, podría tener un objetivo benéfico, sin embargo, no significa que aquellos que no compartan las ideas de la cuarta transformación, puedan evitar ser perseguidos a través de sus negocios, inclusive, el mismo estado utilizar las instituciones tributarias para cerrar los comercios e imponer multas estratosféricas.