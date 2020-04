A 29 años del campeonato mundial del “Baby” Cob

Melchor Cob Castro se convirtió en leyenda el 24 de marzo de 1991 cuando consiguió el título mundial en California al vencer a Rolando Pascua

Era 1991, la gran hazaña, un campechano disputaba un título del mundo, “Lo recuerdo bien: 24 de marzo, un día glorioso para el pueblo en donde nací. Más que nada para la gente de mi terruño, se pusieron locos de contentos, mi familia gritando que éramos campeones del mundo, por primera vez”, de esta manera iniciamos una charla con el hombre leyenda del boxeo campechano, Melchor de los Ángeles Cob Castro.

“Pero eso no fue todo, más tarde, en 1997 nuevamente obtenemos otro título ante Jesus Chong, de la OMB. Ya había ganado en el 95 otro título del IBA, en donde también fue campeón Oscar de la Hoya y Golovkin, que actualmente lo ostenta, creo que es un título también valedero porque es un título del mundo”. Melchor sonríe satisfecho, no en balde ha sido tres veces campeón del mundo.

“Creo hemos hecho historia en Campeche, tres veces campeón del mundo, haber sido monarca nacional dos veces: mosca y minimosca, campeón de las Américas de Norteamérica. Es una hazaña muy difícil para los jóvenes que vienen pujando fuerte en estos momentos, de todo corazón, espero me superen” declara el “Baby” Cob mientras se arrellana en el asiento y los recuerdos empiezan a desfilar.

No todo fue éxito y triunfos, el ex campeón mundial pasó el trago amargo de las derrotas: “Nunca sentí que haya perdido, no lo vi como derrota, en las dos ocasiones que expuse los títulos”.

Aun así, los campeonatos mundiales que ganó Melchor “Baby” Cob, los pierde en su primera defensa. Mucho se ha dicho de estos fracasos, destacando la indisciplina del púgil, tanto arriba como abajo del ring, al no seguir las indicaciones de Ignacio Beristaín, su mánager, quien inclusive ante las cámaras de un programa televisivo, exhibió al campechano en relación a su indisciplina.

Para Melchor la historia es otra: “Te voy a decir lo que realmente pasó y no se valen excusas. Pero, sí, perdimos como todos los vieron, sin embargo, una semana antes de la pelea ante la “Chiquita” González me atacó un cuadro de gripe, la temperatura se me elevó de manera alarmante, incluso, la esposa de mi entrenador fue quien me socorrió y estuvo al pendiente, en donde yo vivía, de mi estado de salud”.

Para Melchor, la enfermedad que lo minó no es un pretexto, pero sí un factor determinante en la pelea, “Sí, perdimos, pero fue una buena pelea. Mucha gente, porque me lo dijo, no me vio perder, todo lo contrario, dijeron que gané la pelea, pero los jueces favorecieron a mi rival.”

“Finalmente perdí ante un gran rival, que es un ídolo y también un icono del box en las categorías menores, al retirarse sin perder un solo combate, pero todo quedó en duda y en criterio de los que vieron la pelea”.

“En la segunda pelea pasó algo parecido, se cometieron algunos errores Cuando llegamos a Argentina, estaba la temperatura muy fuerte y recaí con una gripe. Ignacio Beristáin me propuso suspenderla, pero, pues le respondí, que si ya estábamos ahí, íbamos a demostrar de lo que estamos hechos los mexicanos”.

Y así, enfermo, el “Baby” Cob repite la historia: “Creo que tampoco me vi perder, fue una decisión bastante dudosa y de esta manera, nos robaron la pelea. Contra Pancho Carbajal peleé por un título de la FIB y también hubo mucha duda, pero, en fin, son los apoderados los que manejan estos asuntos”.

– ¿Hay mafia en el boxeo?

En relación a estas dos derrotas en las que perdió los títulos del CMB y OMB, Melchor de los Ángeles Cob fue claro al señalar: “En aquel tiempo, Rafael Mendoza Real Pozo, a quien le debo mi carrera y haber llegado hasta donde estuve, era mi apoderado un agente internacional a quien le decían la “Cobra”, también manejaba a la “Chiquita” González (ante quien perdió el título del CMB”) y la verdad es que se enfocaba un poco más a él, quien le hacía ganar un poco más de dinero y es que este boxeador era bueno y una atracción para Estados Unidos”.

“Sin embargo, sí tuve el apoyo de Don Rafael Mendoza y le debo mucho haberme puesto en los cuernos de la luna, a él y a su hermano -que ya murió- Manuel Ruiz Mendoza. A ambos les debo muchas cosas. Y en relación a tu pregunta, las cosas se manejan entre apoderados y ahí sí, desconozco los arreglos a los que llegan, nosotros como boxeadores nos preparamos y salimos al ring a darlo todo”, recalcó el entrevistado.

Es el año 2008, cuando Cob deja profesionalmente el boxeo…

El 20 de diciembre de 2008, en Cozumel, Quintana Roo, José Salgado le gana por decisión unánime el título súper mosca CABOFE, con lo que el campechano dice adiós al box profesionalmente, dejando una carrera que le dio todo lo que un boxeador puede desear y algo que es muy difícil de poder igualar o rebasar, quedando como un legado para nuestro estado en lo deportivo.

Actualmente, Melchor es entrenador en la Unidad Deportiva 20 de Noviembre, teniendo a su cargo a varias promesas entre las que destaca Ángel “Chaneke” Chan, joven que pinta para algo grande y al que Melchor busca poner en los cuernos de la luna, ahí donde una vez él subió.

Otras jóvenes promesas son: Cinthia, “Sicaría” Perez, Arturo Sola, que es del Carmen, pero que entrena en Campeche y Rodrigo “Peludo” San Pablo. “Hasta el momento tengo un equipo sólido, a los que tengo que cuidar, proteger, hasta donde más se pueda, así como lo hicieron conmigo, un ejemplo claro es “Chaneke” Chan que lleva conmigo ya 22 peleas como profesional. A mí me salió una pelea por el título del mundo cuando tenía 34 peleas, muchos me critican por hacerlo un peleador casero, pero eso no importa, lo que verdaderamente es importante es que vaya fogueándose, que vaya tomando más experiencia, todo tiene un momento y un porqué”, afirma el ex campeón mundial minimosca.

“Cuando tenga 30 ó 32 peleas lo comenzaré a sacar, que ya tenga experiencia porque ya vendrán rivales más fuertes y lo mismo voy hacer con los demás jóvenes que están a seis y ocho rounds, por lo que espero en el futuro tener un equipo fuerte de cuatro o cinco peleadores que estén destacando a nivel nacional. Todo es a base de trabajo y de saberlos guiar”.

Complementarias…

Melchor de los Ángeles Cob Castro nació el 18 de abril de 1968 en Chiná, Campeche, debutó en el boxeo el 14 de enero de 1985 en Campeche, donde venció por nócaut en cuatro rounds a Felipe Pérez.

El 25 de marzo de 1991, en Inglewood, California, noqueó técnicamente en diez giros a Rolando Pascua y obtuvo el título minimosca del Consejo Mundial de Boxeo.

Su segunda corona mundial la obtuvo el 25 de agosto de 1997, en Inglewood, California, al vencer por decisión unánime a Jesús Chong para quedarse con el título minimosca de la Organización Mundial de Boxeo

Perdió sus títulos

En su primera defensa, el 3 de junio de 1991, en Las Vegas, Humberto “Chiquita” González lo venció por decisión unánime y le quitó el título del CMB. Posteriormente el 17 de enero 1998, en La Banda del Estero, Argentina, Juan Domingo Córdoba lo derrotó por decisión unánime y le arrebató el título de la OMB.

El 20 de diciembre de 2008, en Cozumel, Quintana Roo, José Salgado le ganó por decisión unánime cuando le disputó el título súper mosca CABOFE.